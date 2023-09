Dopo un parecchi mesi lontano dai riflettori, ecco che la serie GT di Realme è tornata con un nuovo dispositivo: si tratta di un top di gamma pieno di stile, pensato per affrontare i principali competitor. L'ultimo arrivato della famiglia vi intriga e vorreste provarlo già da ora? Allora ecco dove comprare Realme GT 5, sia in versione da 150W che da 240W!

Realme GT 5 (150W/240W): dove comprare il nuovo flagship della serie GT

Crediti: Realme

Il nuovo top di gamma è disponibile (almeno in Cina) in due versioni ma solo per batteria e ricarica. Per il resto non ci sono differenze: entrambi i modelli hanno il medesimo design, offrono uno schermo AMOLED da 6,74″ a 144 Hz, sono mossi dallo Snapdragon 8 Gen 2 e presentano un sensore IMX890 da 50 MP con OIS. Per conoscere tutti i dettagli date un'occhiata al nostro approfondimento; se invece volete mettere le mani sul top di gamma, continuate a leggere per scoprire dove comprare Realme GT 5 (150W e 240W).

Crediti: Realme

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

GizTop (versione CN)

Lo smartphone è dotato della Realme UI 4.0 su base Android 13 e – come riportato dallo store – si tratta di un software in inglese e cinese. I dispositivi sono modelli China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google. Il prezzo finale varia in base al taglio di memoria e alla colorazione scelti.

Bande supportate 4G: FDD-LTE: B1/3/5/7/8/28A – TDD-LTE: B34/38/39/40/41 5G: NR n1/n3/n5/n8/n28A/n41/n77/n78.



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate a Realme GT 5.

