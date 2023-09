iOS 16.6.1 corregge due importanti problemi di sicurezza: aggiornate subito!

Nonostante il debutto ufficiale di iOS 17 sia praticamente dietro l'angolo, Apple si è trovata costretta a pubblicare d'urgenza un nuovo aggiornamento per iOS 16 che punta a correggere due importanti problemi nella sicurezza del sistema operativo mobile per iPhone. L'aggiornamento 16.6.1 sarà probabilmente l'ultimo primo dell'arrivo nella nuova major release prevista per la prossima settimana, in occasione della presentazione della nuova lineup di iPhone 15.

iOS 16.6.1 disponibile da oggi: tutte le novità

L'aggiornamento rilasciato nelle ultime ore pesa soltanto 270.6 MB e porta con se il numero di build 20G81 sia su iPhone che su iPad con iPadOS. Nessuna nuova funzione come ampiamente pronosticato, ma soltanto l'importantissima correzione di due problemi di sicurezza che potevano essere sfruttati attivamente sugli smartphone e i tablet prodotti da Apple.

Il primo fix (CVE-2023-41064) risolve un problema che permetteva ai malintenzionati di nascondere del codice malevolo nei meta dati delle immagini, che sarebbe stato poi eseguito una volta che le app predisposte alla lettura di queste informazioni avessero aperto il file.

Il secondo (CVE-2023-41061), invece, si occupa di chiudere una vulnerabilità nell'app Wallett che permetteva di allegare una ricevuta con codice malevolo in grado di eseguire linee codice arbitrariamente per avere accesso ai dati conservati sul dispositivo.

Il consiglio è quello di aggiornare subito il vostro iPhone o iPad per evitare di incorrere in problemi di sicurezza, preparandovi al meglio per l'arrivo di iOS 17 che dovrebbe arrivare in versione finale con la presentazione e il lancio dei nuovi iPhone 15, il prossimo 12 settembre.

