L’Isola Dinamica vi fa schifo? Preparatevi per iPhone 17 Pro

Se per la serie iPhone 14 l'Isola Dinamica è un vanto solo dei modelli più avanzati, per l'arrivo a fine anno della serie iPhone 15 Apple avrebbe deciso di estenderla a tutti i modelli. Dopo averla resa una delle principali differenze nella generazione attuale, a quanto pare il focus per la serie 15 sarà spostato su materiali, prestazioni e fotocamera. Anche perché l'intento di Cupertino sarebbe quello di preparare la strada a quello che sarà il futuro dei melafonini, che in iPhone 17 Pro potrebbero vedere il tanto atteso cambiamento sotto forma di Face ID nel display.

Apple starebbe preparando un iPhone 17 Pro rivoluzionario (a suo modo)

Forse vi ricorderete che già nel 2022 si parlava di come iPhone 15 potesse essere il primo a dotarsene, ma il progetto sarebbe slittato al 2025, sia per motivi di marketing che tecnici. Lo ha confermato l'insider Ross Young: nel 2025, i modelli di fascia alta avranno sia il sistema di Face ID sotto allo schermo, mentre per la fotocamera sarà necessario attendere la serie iPhone 18 Pro. Specialmente per Apple, sarà necessaria la massima trasparenza dello schermo per far funzionare correttamente lo sblocco facciale vista la mancanza di un lettore d'impronte; in passato si era palesata la possibilità del ritorno del Touch ID sotto allo schermo, ma per gli insider non se ne riparlerà prima di qualche anno.

Apple to go all LTPO in 2025, even base models to get 120Hz refresh, finally. https://t.co/n0ivg08pde pic.twitter.com/dwjGiHwn8u — Ross Young (@DSCCRoss) April 3, 2023

Sia che si parli di Isola Dinamica che di altre tipologie di schermo, Apple è solita affidarsi a Samsung Display, la quale starebbe collaborando con altre aziende in tal senso. Mi riferisco a OTI Lumionics, compagnia che sta sviluppando una nuova generazione di fotocamere sotto al display con materiale organico proprietario che fornisca una chiarezza ottimale sopra la fotocamera e i sensori. Ma non dimentichiamoci che a partire da iPhone 15 si intensificherà la collaborazione con BOE, azienda cinese che ha dato dimostrazione di saper creare lo schermo più trasparente di sempre.

