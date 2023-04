Samsung Galaxy S24: grosse novità per display, memorie e teleobiettivo

Aggiornamento 04/04: gli upgrade hardware della serie S24 riguarderebbero anche le memorie, trovate i dettagli nell'articolo.

La serie S23 ha riacceso le attenzioni degli appassionati di tecnologia, con uno Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy che ha messo alle spalle i problemi dei chip proprietari Samsung. E nonostante per la prossima generazione si vocifera del ritorno dei chip Exynos, la serie Samsung Galaxy S23 dovrebbe essere nuovamente mossa da SoC Qualcomm, nello specifico il prossimo Snapdragon 8 Gen 3, forse in un'ulteriore versione personalizzata “for Galaxy”. Questa volta, però, la fuga di notizie trapelata in rete ci svela altre specifiche principali che dovrebbero caratterizzarlo.

Un nuovo leak svela in anteprima quelle che saranno le caratteristiche di Samsung Galaxy S24

Prima di tutto, dopo 3 anni a 120 Hz, Samsung Galaxy S24 Ultra dovrebbe essere il primo della compagnia a sfoggiare uno schermo a 144 Hz, a beneficio della fluidità in fase di gaming; se si escludono i gaming phone e i modelli iQOO, praticamente soltanto Motorola utilizza un refresh rate così alto sui suoi top di gamma.

Oltre all'utilizzo del prossimo Snapdragon 8 Gen 3, la serie S24 dovrebbe passare da 8/128 GB a 12/256 GB di taglio base con supporto alle memorie UFS 4.1 e fino a 16 GB/1 TB per il modello top. Inoltre, si menziona che S24 Ultra dovrebbe avere un comparto fotografico migliorato, con un sensore da 200 MP più ottimizzato ma soprattutto uno zoom migliore; non viene specificato, ma S24 Ultra potrebbe essere il primo ad avere il tanto vociferato teleobiettivo continuo in grado di offrire uno zoom massimo 150x; ultima ma non ultima la comunicazione satellitare, che farebbe così il debutto nel catalogo mobile di Samsung.

