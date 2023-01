Samsung Galaxy S24 avrà di nuovo SoC Exynos, ma non per tutti

Sin da quando esiste, la gamma Galaxy S di Samsung ha sempre utilizzato SoC Exynos, e a partire dalla serie Galaxy S5 del 2014 è stata aggiunta anche una versione con SoC Snapdragon. Ma da qualche anno a questa parte, la compagnia coreana è stata ampiamente criticata per il divario di prestazioni fra i chip Samsung e quelli Qualcomm, al punto tale da aver deciso di creare una serie Galaxy S23 basata soltanto su chip Snapdragon. Ma già a partire dal 2024 la situazione potrebbe essere ripristinata, con un ritorno alle origini per il lancio di Samsung Galaxy S24.

Exynos 2400 si farà e arriverà con Samsung Galaxy S24, ma non in tutto il mondo

Da quando è stata svelata l'esistenza del chip Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, è stato rivelato che la partnership fra Samsung e Qualcomm dovrebbe durare a lungo. Questo significherebbe rivedere il chip almeno anche su S24, ma le ultime indiscrezioni parlano di una Samsung che starebbe pianificando di riportare in auge ai suoi chip proprietari. A breve ci sarà l'Unpacked 2023 di S23, e si vocifera che durante l'evento si parlerà anche del ritorno degli Exynos, anche se inizialmente si ipotizzava che se ne sarebbe riparlato per il lancio di S25.

Il motivo per cui Samsung ha deciso di rivoluzionare l'azienda e mettere in pausa l'utilizzo di Exynos è da ritrovare anche nei problemi riscontrati nella fabbricazione dei chip Qualcomm. Snapdragon 888, 888+ e 8 Gen 1 sono stati criticati per avere consumi e temperature peggiori del previsto, con Qualcomm che ha prontamente deciso di affidare lo Snapdragon 8 Gen 2 alle fabbriche di TSMC; tuttavia, si dice che lo Snapdragon 8 Gen 2 custom per S23 sarà comunque fabbricato da Samsung.

In questo marasma produttivo, il progetto dell'Exynos 2300 sarebbe ormai stato abbandonato, ma all'orizzonte si staglierebbe il prossimo Exynos 2400, nome in codice “root“. Se ne parla come di un SoC a 4 nm 4LPP+ in produzione da novembre 2023, in linea con gli standard odierni, mentre per i 3 nm bisognerebbe attendere il prossimo Exynos 2500. Le specifiche comprenderebbero una CPU con core Cortex-X4, A720 e A510, con una configurazione indecisa fra 1+4+3 e 1+2+3+4. Tuttavia, le voci proseguono specificando che Samsung Galaxy S24 con Exynos 2400 dovrebbe essere un'esclusiva sudcoreana, un'ipotesi che si sposerebbe con la volontà di mantenere la partnership con Qualcomm per i prossimi anni.

