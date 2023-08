Per i tuoi spostamenti green scegli Ninebot KickScooter D28E, ora a meno di 250€!

La serie D di Ninebot è sinonimo di qualità e performance: un trittico di veicoli elettrici adatti a tutti, con un prezzo che ingolosisce e specifiche in linea con la categoria. Andiamo a vedere qual è la migliore occasione per il monopattino elettrico Ninebot KickScooter D28E, ora disponibile in offerta con codice sconto!

Codice sconto Ninebot KickScooter D28E: il monopattino elettrico per i tuoi spostamenti green in città

Il modello Ninebot KickScooter D28E rappresenta il fratello di mezzo (tra D18E e D38E): si tratta di un monopattino elettrico Segway dall'aspetto minimale e un buon comparto tecnico. Parliamo di una soluzione con un corpo pieghevole (di dimensioni compatte ed un peso contenuto), equipaggiata con un motore da 300W ed una batteria da 36V 7,6Ah.

La velocità massima è di 25 km/h mentre l'autonomia si spinge fino a 28 km. Non mancano luci posteriori ed anteriori, tre livelli di velocità (Eco, Standard e Sport), un pratico display per visualizzare i parametri durante gli spostamenti, controlli tramite app e pneumatici da 10″.

Se stai cercando un monopattino elettrico dal prezzo accessibile, buone caratteristiche ed un nome affidabile, allora Ninebot KickScooter D28E di Segway è in veicolo che fa al caso tuo: ora è in offerta con codice sconto su Geekbuying, con tanto di spedizione EU gratis. Il prezzo è di soli 249€: si tratta di un nuovo minimo per il veicolo, un'occasione imperdibile per passare alla mobilità green! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

