vivo V29 ufficiale: mid-range con velleità fotografiche, anche in Europa

Sono passati pochi giorni dalla presentazione del modello Lite e adesso facciamo la conoscenza ufficiale di vivo V29, il nuovo capitolo della serie V del produttore cinese. Una serie che spesso e volentieri ambisce alla fascia mid-range del mercato ma proponendo specifiche fotografiche fuori dalla media, ed è il caso anche di questo nuovo V29.

Arriva il nuovo vivo V29: ecco tutte le novità dello smartphone di fascia media

Design e display

Crediti: vivo Crediti: vivo

vivo V29 misura 164,18 x 74,37 x 7,46mm, pesa 186 grammi, è certificato IP68 contro liquidi e polvere ed è disponibile nelle due colorazioni Peak Blu e Noble Black. Ha un lettore d'impronte digitali inserito nello schermo, che è un pannello AMOLED da 6,78″ 1.5K+ con densità di 452 PPI, refresh rate a 120 Hz, coperture DCI-P3 e certificazione SGS per la salvaguardia oculare.

Cambia leggermente il design rispetto alla serie V27, con un modulo fotografico sempre ben presente sulla scocca posteriore ma con una diversa disposizione degli elementi. La peculiarità si chiama Aura Light, un anello LED da 1,56 cm di diametro pensato per offrire un'illuminazione fino a 9 volte superiore (+36% rispetto a V27) rispetto ai normali flash LED per smartphone.

Specifiche tecniche

vivo V27 entra nella fascia media con l'utilizzatissimo SoC Qualcomm Snapdragon 778G, soluzione a 6 nm TSMC che si dota di CPU octa-core Kryo 670 (1 x 2,4 GHz + 3 x 2,4 GHz + 4 x 1,8 GHz) e GPU Adreno 642L fino a 550 MHz. Lo smartphone è poi dotato di 8 GB di RAM (più altri 8 GB di RAM virtuale), 256 GB di ROM non espandibile e di una batteria da 4.600 mAh con ricarica FlashCharge a 80W, oltre che di un sistema di dissipazione Ultra Large VC Bionic Cooling.

Il software Funtouch OS 13 si basa su Android 13 e la connettività è di tipo 5G, eSIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e USB-C. La luce Aura Light arricchisce un comparto fotografico da 50+8+2 MP f/2.0-2.2 con stabilizzazione OIS, ultra-grandangolare e sensore di profondità, mentre la selfie camera è da 50 MP f/2.0 con autofocus.

Prezzo e disponibilità

vivo V29 è disponibile al prezzo di 11.999 CZK, pari a circa 500€, per il momento è disponibile solo in Repubblica Ceca ma sul suo possibile debutto in Italia ci sono forti dubbi.

