vivo V29 Lite 5G ufficiale in Italia ma in pochi se ne sono accorti

Mentre siamo in attesa si conoscere tutti i dettagli dei nuovi modelli della gamma V (con V29 Pro avvistato in varie occasioni), ecco che arriva una novità nel nostro paese. Il “piccolo” della famiglia V29 Lite 5G è stato lanciato silenziosamente in Italia: il dispositivo è comparso nei siti ufficiali di alcuni paesi, mentre da noi ha fatto capolino su Amazon, venduto proprio da vivo Official Store. Ma bando alle ciance, andiamo a dare un'occhiata da vicino a vivo V29 Lite 5G con tutto quello che c'è da sapere su specifiche tecniche, design, prezzo e uscita sul mercato.

vivo V29 Lite 5G arriva in Italia: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Crediti: vivo

Come anticipato dai leak precedenti, vivo V29 Lite 5G è uno smartphone elegante dotato di un ampio display con bordi curvi ed una scocca posteriore che ospita i sensori della fotocamera inseriti in due anelli (un modulo che si eleva dalla cover).

Crediti: vivo

Il lettore d'impronte digitali è posizionato sotto lo schermo; quest'ultimo è un'unità AMOLED da 6,78″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), luminosità massima di 1300 nit, refresh rate di 120 Hz e campionamento del tocco di 300 Hz. Il telefono misura 164,24 x 74,79 x 7,89 mm per un peso di 177 grammi.

Specifiche tecniche

Crediti: vivo

Le specifiche tecniche di vivo V29 Lite 5G sono di buon livello: il dispositivo è mosso dallo Snapdragon 695 di Qualcomm, accompagnato da 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Ad alimentare il tutto abbiamo una batteria da 5.000 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 44W; il software a bordo è l'interfaccia Funtouch OS 13, basata su Android 13.

Il comparto fotografico è basato su un triplo modulo da 64 + 2 + 2 MP con apertura f/1.79-2.4-2.4 e stabilizzazione ottica OIS. Frontalmente, all'interno del punch hole centrale, trova spazio una selfie camera da 16 MP.

Crediti: vivo

Il resto del pacchetto comprende il supporto Dual SIM 5G, WiFi Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS e l'NFC per i pagamenti.

vivo V29 Lite 5G – Prezzo e uscita

Il nuovo vivo V29 Lite 5G è stato lanciato silenziosamente in Italia al prezzo di 349€ (8/128 GB): il dispositivo è acquistabile su Amazon con un paio di auricolari true wireless in regalo, con spedizione Prime e venduto dallo store ufficiale di vivo. Comunque sul sito italiano il telefono non è ancora presente mentre lo troviamo su quello Global.

