vivo V29 Lite 5G tra immagini, specifiche e prezzo: un leak svela tutto

Aggiornamento 22/05: un nuovo leak mostra le prime immagini del nuovo modello Lite, “conferma” le specifiche e svela anche il possibile prezzo di vendita. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo.

Sono passati solo pochi mesi dall'uscita dei nuovi modelli della serie V ma già da alcuni giorni si comincia a parlare del futuro della gamma. Di recente hanno fatto capolino varie indiscrezioni ma l'ultima novità riguarda un dispositivo inedito: a questo giro ci sarà anche un dispositivo chiamato vivo V29 Lite 5G, già confermato da alcune certificazioni.

vivo V29 Lite 5G: specifiche, immagini e prezzo del prossimo medio gamma | Leak

Il nome commerciale del terminale era stato avvistando da un noto insider: vivo V29 Lite 5G dovrebbe debuttare nel corso del mese di giugno e sembra un terminale destinato al mercato Global. Si tratta di una novità per la serie, solitamente composta da un modello base, uno Pro e uno caratterizzato dalla dicitura “e”. Ad esempio, l'attuale generazione comprende vivo V27, V27 Pro e V27e.

Della nuova gamma sono già spuntate indiscrezioni sui modelli vivo V29 Pro e V29e (quest'ultimo con notevoli migliorie rispetto al predecessore) ed ora sono state pubblicate immagini e specifiche della versione Lite.

Il design di vivo V29 Lite 5G è decisamente elegante, con un ampio schermo con bordi curvi ed un modulo posteriore contenente una tripla fotocamera con flash LED.

Per lo schermo si tratterebbe di un'unità AMOLED da 6,78″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 e con refresh rate da 120 Hz, in un corpo da 164,24 x 74,79 x 7,89 mm (per un peso da 177 grammi).

La scheda tecnica dovrebbe essere basata sullo Snapdragon 695 di Qualcomm (fino a 2,2 GHz), con una singola configurazione da 8/128 GB.

Il resto delle caratteristiche comprenderebbe una tripla camera da 64 + 2 + 2 MP (f/1.79-2.4-2.4) con stabilizzazione OIS, una selfie camera da 16 MP (f/2.45), 8/128 GB di memorie, il supporto Dual SIM 5G, uno slot ibrido Micro SD, 5.000 mAh di batteria con ricarica da 44W e Android 13.

Come anticipato poco sopra, il lancio sarebbe previsto a giugno (a inizio mese); il prezzo di vivo V29 Lite 5G dovrebbe aggirarsi intorno ai 276€ al cambio attuale.

