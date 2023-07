Nothing Fold? Il CEO parla male dei pieghevoli (di nuovo)

Prima Samsung e Huawei, poi Xiaomi, OPPO, vivo, Honor e infine Google: tutti i produttori principali si stanno lanciando nel mercato degli smartphone pieghevoli. L'unica eccezione di rilievo è Apple, che si vocifera che potrebbe farlo ma non in ambito smartphone bensì in quello tablet e notebook. Ci sono poi tutti i marchi secondari, uno su tutti Nothing, che in più di un'occasione ha visto il suo CEO Carl Pei aver usato parole poco entusiastiche nei confronti di questa tipologia di telefoni.

Carl Pei torna a parlare degli smartphone pieghevoli e se ci sarà mai un foldable Nothing

In occasione del lancio del nuovo Nothing Phone (2), nell'intervista ai microfoni di IndiaToday ha risposto per l'ennesima volta alle voci che suggeriscono la possibile esistenza futura di un pieghevole targato Nothing. Secondo Carl Pei, i pieghevoli sono un prodotto di nicchia ma soprattutto soffrono nell'essere tutti uguali: “È positivo che alcuni li stiano costruendo, ma se guardi a come si stanno evolvendo i pieghevoli, sono di nuovo tutti uguali, se nascondi il logo, non credo che un consumatore possa davvero distinguerli“.

Sin dalla nascita, Nothing si è prodigata per creare una serie di prodotti che cerchino di distaccarsi dall'estetica standardizzata del mercato, che si parli di cuffie TWS o di smartphone. Il risultato è discutibile: c'è chi apprezza l'utilizzo di scocche trasparenti e di luci LED, chi pensa che siano una riproposizione dell'estetica di alcuni prodotti tech degli anni '90. Ma se si parla di pieghevoli, Carl Pei crede che “i consumatori non vanno in giro dicendo, ehi, vorrei che il mio telefono potesse piegarsi”, ribadendo per l'ennesima volta che si tratti di “un'innovazione che i produttori stanno spingendo sul consumatore“.

Mai dire mai, però, perché sempre Carl dichiara che un pieghevole Nothing “non ci sarà a breve“, lasciando aperte le porte a una possibile evoluzione futura di questo form factor. E sulla base di alcune sue dichiarazioni precedenti, potremmo già sapere come sarà fatto.

