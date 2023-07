Netflix: novità per il trasferimento dei profili dopo il blocco della condivisione

Il blocco della condivisione della password di Netflix ha portato tanti utenti a creare nuovi account, ma chi aveva il desiderio di tornare a condividere l'esperienza di visione con il proprio account familiare purtroppo non ha potuto portare con se il proprio profilo. Da oggi, questo non sarà più un problema grazie al nuovo trasferimento dei profili anche verso gli account già esistenti.

Da oggi è possibile trasferire il profilo anche verso un account già esistente di Netflix

Crediti: Netflix

Lo scorso ottobre Netflix ha introdotto una funzione che consente di esportare il proprio profilo verso un nuovo account, ma da oggi il trasferimento è possibile anche con gli account già esistenti. Il profilo di Netflix permette di mantenere intatti i suggerimenti personalizzati, la cronologia di visione, La mia lista, i giochi salvati e altre impostazioni, con la possibilità di migrarle verso un account diverso.

La nuova funzione è attualmente in fase di rollout in tutto il mondo e gli utenti riceveranno una notifica via email non appena i trasferimenti di profilo saranno disponibili sul proprio account. Trasferire l'account è molto semplice, basta scegliere l'opzione “Trasferisci profilo” passando il mouse sull'icona del tuo profilo nel menu a discesa della home page e seguire le indicazioni.

Gli utenti, tuttavia, hanno anche il controllo sulla possibilità di trasferire o meno i profili: dalle impostazioni, infatti, è possibile disattivare o attivare a proprio piacimento i trasferimenti. Questa funzione consentirà a chi non può più condividere la password di migrare il proprio profilo verso l'account del nucleo familiare.

