Apple lancia iOS 17 Beta 3: tutte le novità

Lo sviluppo di iOS 17 procede spedito con la terza beta disponibile da oggi per tutti gli sviluppatori. In attesa della prima versione di test per il grande pubblico, Apple apporta piccoli cambiamenti al major update in arrivo a settembre, andando contemporaneamente a risolvere i bug riscontrati dagli utenti.

Arriva la terza beta di iOS 17: novità per foto, musica e salute

iOS 17 Beta 3 è disponibile da oggi su tutti i dispositivi compatibili con un peso complessivo di 6,37 GB. Si tratta, ancora una volta, di un aggiornamento minore che mira ad apportare piccole modifiche e a migliorare l'esperienza utente rendendo il sistema più stabile ed eliminando i bug. Non è presente un changelog ufficiale, ma queste che trovate qui sotto sono tutte le novità introdotte con questa nuova beta.

Dal cestino delle foto adesso è possibile eliminare oppure recuperare tutte le foto presenti in modo più semplice

adesso è possibile eliminare oppure recuperare tutte le foto presenti in modo più semplice Selezionando una o più Foto Live è possibile convertirle automaticamente in video

Migliorata la sezione Salute mentale dell'app Salute con un'interfaccia che restituisce i colori delle emozioni

dell'app Salute con un'interfaccia che restituisce i colori delle emozioni Aggiunto un reminder per segnalare il proprio umore nell'app Salute

nell'app Salute Da Apple Music adesso è possibile visualizzare i crediti (artisti, compositori e produttori) per le singole canzoni

adesso è possibile visualizzare i crediti (artisti, compositori e produttori) per le singole canzoni Nell'app Casa arrivano nuovi suggerimenti automatici per i colori da applicare alle lampadine smart oppure ai dispositivi che ne consentono il controllo

arrivano nuovi suggerimenti automatici per i colori da applicare alle lampadine smart oppure ai dispositivi che ne consentono il controllo Activity History è disponibile nell'app Casa per mostrare gli eventi relativi all'apertura delle serrature smart e i sistemi di sicurezza

In attesa che Apple pubblichi la prima Public Beta, è possibile installare la Beta di iOS 17 per sviluppatori seguendo la nostra guida dedicata.

