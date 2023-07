Android 14 Beta 4 disponibile da oggi: tutte le novità

Lo sviluppo di Android 14 prosegue incessantemente e a partire da oggi gli sviluppatori e gli iscritti al Beta Program possono testare la quarta beta del nuovo sistema operativo mobile di Google. Rispetto alle precedenti versioni di test, questa Beta 4 sembra introdurre diverse novità e funzioni inedite per gli smartphone che effettueranno l'upgrade ad Android 14 nel corso dei prossimi mesi.

Tutte le novità della nuova Beta 4 di Android 14: disponibile da oggi su Pixel

Crediti: Google

Da qualche ora è disponibile Android 14 Beta 4 per gli sviluppatori e per i possessori di smartphone Pixel iscritti al Android Beta Program. Le novità, questa volta, sembra essere più numerose rispetto alla precedente beta 3, con nuove immagini per il profilo, nuove funzioni di sblocco, nuove icone di stato e la possibilità di visualizzare la data di produzione dello smartphone. Di seguito trovate tutte le novità di questa nuova beta.

Android 14 Beta 4

Nuove immagini profilo

Auto-confirm unlock: una volta inserito il PIN corretto lo smartphone si sblocca automaticamente senza premere il tasto invio (è possibile attivare e disattivare la funzione a piacimento)

Anno di produzione dello smartphone visualizzabile in “Impostazioni > Informazioni > Modello”

Nuova icona per il silenzioso nella barra di stato

Sui tablet è più semplice effettuare lo split screen effettuando una pressione prolungata sull'icona dell'app

Supporto iniziale per Android 14 su tablet e foldable

Nuovo easter egg e mini-gioco nello spazio dedicato ad Android 14

Risolti numerosi bug e problemi

Come sempre, l'aggiornamento può essere installato tramite OTA su tutti gli smartphone Pixel. Nel caso in cui la notifica dell'aggiornamento non arrivi è possibile forzare la ricerca recandosi nelle Impostazioni alla voce Aggiornamenti di sistema.

