Android 14 Beta 3 disponibile da oggi: tutte le novità

Google ha pubblicato in queste ore la terza versione beta di Android 14, introducendo diverse novità che gli utenti possono iniziare a testare già da ora. Questa è la quarta versione di prova pubblicata da Google per il nuovo sistema operativo mobile, dopo l'arrivo delle Developer Preview 1 e 2, e le Beta 1 e 2, accompagnate da alcuni aggiornamenti correttivi minori.

Nuove personalizzazioni per la lockscreen e più colori per Material You: le novità di Android 14 Beta 3

Come per ogni Beta arrivata fino ad ora, la versione di prova è installabile soltanto sugli smartphone della serie Pixel. Se quindi avete un nuovo e scintillante Pixel 7, non dovrete far altro che iscrivervi al Beta Program per ricevere immediatamente la terza beta di Android 14.

Le novità per questa nuova versione di test sono diverse, a partire da un nuovo indicatore per la ricarica dello smartphone, più in linea con il linguaggio di design Material You. Proprio a proposito di questa nuova UI che Google sta gradualmente implementando nelle proprie applicazione, bisogna segnalare l'arrivo di nuovi colori con cui è possibile personalizzare le icone, oltre all'aggiornamento grafico dei toggle.

La lockscreen di Android 14, con questa beta, guadagna dei nuovi collegamenti ed orologi con cui personalizzare la schermata, mentre per i meno esperti è finalmente disponibile un tutorial che insegna ad utilizzare al meglio la navigazione con gesture.

Per ricevere la Beta 3 di Android 14 non dovrete far altro che effettuare un controllo degli aggiornamenti di sistema sul vostro smartphone Pixel, nel caso in cui siate già iscritti al Beta Program. Se così non fosse, potete effettuare l'iscrizione attraverso il sito ufficiale. Se avete uno smartphone di altra marca, non resta che attendere che il produttore avvii il proprio programma di beta testing per la nuova versione del sistema operativo mobile.

