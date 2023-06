La serie OPPO Reno 10 Global sarà meno potente di quella cinese

Si torna a parlare di OPPO Reno 10, 10 Pro e 10 Pro+ in versione Global, questa volta con alcune novità non proprio entusiasmanti. Il lancio della nuova serie sarebbe previsto per il mese di luglio e, stando ad un nuovo report, potremmo trovarci di fronte a tre dispositivi differenti rispetto ai modelli presentati in Cina.

OPPO Reno 10, 10 Pro e 10 Pro Global potrebbero essere molto diversi dai modelli cinesi

Inizialmente si era parlato dei prezzi della serie (qui trovate i dettagli) e di un ipotetico lancio a giugno. Il nuovo report corregge il tiro e sostiene che la serie OPPO Reno 10 Global arriverà a luglio (in India, non sappiamo se anche in altri mercati). Come anticipato poco sopra, potrebbero esserci varie differenze tra i modelli internazionali e quelli presentati in Cina (eccovi il nostro approfondimento sulla gamma).

Per prima cosa il trittico resterebbe tale con OPPO Reno 10, 10 Pro e il modello maggiore 10 Pro+. Tuttavia ci sarebbero dei cambiamenti nel design, nei chipset e nelle fotocamere.

In merito al design non ci sono né immagini dal vivo né render, quindi per il momento non è dato di sapere come sarà il nuovo look. Probabilmente – e qui siamo nel campo delle ipotesi – i modelli standard e Pro subiranno in restyle del sensore posizionato in basso nel modulo fotografico mentre la versione Pro+ potrebbe restare invariata.

Passando ai chipset, si vocifera di soluzioni meno potenti: Reno 10 e 10 Pro sarebbero entrambi mossi dal Dimensity 7050 (anziché dallo Snapdragon 778G e dal Dimensity 8200), con una differenza abbastanza marcata in termini di performance. Reno 10 Pro+ dovrebbe mantenere lo Snapdragon 8+ Gen 1, confermandosi come il modello di punta della serie.

Infine OPPO Reno 10 Pro+ sarebbe l'unico della gamma a mantenere il teleobiettivo: gli altri due terminali dovrebbero perdere questa feature. In aggiunta, sarebbe anche l'unico a mantenere la ricarica da 100W (presente a bordo di Reno 10 Pro e Pro+ cinesi).

Il resto delle specifiche dovrebbe restare invariato. Ovviamente si tratta solo di indiscrezioni, quindi restiamo in attesa di ulteriori novità.

