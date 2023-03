OPPO Reno 10, 10 Pro, 10 Pro+: tutto quello che sappiamo

Dopo la serie Find X6, il prossimo grande lancio del 2023 per l'azienda cinese si chiama OPPO Reno 10, il nuovo capitolo della serie che dovrebbe comprendere anche Reno 10 Pro e Pro+. A partire dal 2020, infatti, OPPO ha iniziato a creare più versioni all'interno della serie Reno, con modelli Pro e Pro+ che si avvicinano alla fascia alta per design e caratteristiche tecniche.

Tutte le novità in arrivo con la serie OPPO Reno 10

Design e display

OPPO Reno 10 Pro+ OPPO Reno 10 Pro

Sulla base dei render finora trapelati, la serie Reno 10 avrebbe una nuova estetica per la sezione posteriore, introducendo un rinnovato modulo fotografico con forme più tondeggianti. Secondo le ultime indiscrezioni, OPPO Reno 10 Pro e Pro+ saranno dotati di schermo curvo, un pannello AMOLED 10-bit a 120 Hz che sarà da 6,7″ Full HD+ per il modello Pro e da 6,74″ 1.5K per quello Pro+ con luminosità fino a 1.450 nits, in entrambi i casi con sensore d'impronte ottico al di sotto del display.

Specifiche tecniche

La principale differenza fra i vari modelli della serie OPPO Reno 10 sarà il chipset. Nel caso del modello Pro troveremo il MediaTek Dimensity 8200 a 4 nm, con CPU octa-core fino a 3,1 GHz A78, GPU Mali-G610 MC6 e memorie LPDDR5 e UFS 3.1; per quello Pro+ ci sarà invece lo Snapdragon 8+ Gen 1, sempre a 4 nm ma con CPU octa-core fino a 3,2 GHz X2, GPU Adreno 730 e memorie LPDDR5X e UFS 3.1.

Per la memoria, Reno 10 Pro avrà una 4.600mAh con ricarica SuperVOOC a 100W, mentre le restanti specifiche includeranno speaker stereo Dolby Atmos, supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, sensore IR e USB-C 2.0, con software ColorOS 13.1 basata su Android 13.

Parlando di fotocamere, il Pro avrebbe una tripla configurazione con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo 2X; per quanto riguarda il Pro+, avrebbe sempre un 50 MP Sony IMX890 con l'aggiunta di OIS, e il teleobiettivo avrà struttura periscopiale per uno zoom più performante. Per entrambi i modelli Pro ci sarebbe la presenza dell'ISP dedicato MariSilicon X e una selfie camera da 32 MP.

Prezzo e disponibilità

Non ci sono ancora informazioni su quando potrebbe uscire la serie OPPO Reno 10, ma visto che quella Reno 9 è uscita a fine 2022 è possibile che il lancio avvenga durante l'estate 2023.

