OPPO Find X6/X6 Pro vs X5/X5 Pro: quali sono le differenze

OPPO ha appena presentato ufficialmente il duo di top di gamma composto dai nuovi Find X6 e X6 Pro, e quali sono le differenze rispetto ai capitoli precedenti Find X5 e X5 Pro? Come ogni nuova annata, OPPO ha rinnovato la sua proposta di fascia high-end lanciando due nuovi smartphone che aggiornano la famiglia Find con specifiche aggiornate e un design tutto nuovo: vediamo cosa cambia dalla generazione X5 a quella X6.

Tutte le differenze fra OPPO Find X6 & X6 Pro e X5 & X5 Pro

Design e stile

Passando da OPPO Find X5 a Find X6 (modelli Pro compresi), cambia interamente la sezione posteriore, dove adesso è presente un rinnovato modulo fotografico spostato dall'alto a sinistra al centro; il modulo è diviso in due sezioni, una con finitura in vetro e l'altra in metallo spazzolato, e spicca il logo Hasselblad. Cambiano anche le colorazioni, con Find X6 Pro che sfoggia anche una variante con doppia tinta.

OPPO Find X6

OPPO Find X6 Pro OPPO Find X5 Pro

OPPO Find X6 vs X5

OPPO Find X6 OPPO Find X5 Dimensioni 162.9 x 74.1 x 9 mm

207 grammi 160.3 x 72.6 x 8.7 mm

196 grammi Impermeabilità IP64 ❌ Display AMOLED

6,74″ Full HD+ (2.772 x 1.240 pixel)

20:9 in 451 PPI

120 Hz

1.450 nits AMOLED

6,55″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel)

20:9 a 402 PPI

120 Hz

1.000 nits

Gorilla Glass Victus Chipset MediaTek Dimensity 9200

4 nm Snapdragon 888

5 nm CPU 1 x 3,05 GHz X3

3 x 2,85 GHz A715

4 x 1,8 GHz A510 1 x 2,84 GHz X1

3 x 2,42 GHz A78

4 x 1,8 GHz A55 GPU Immortalis-G715 MC11 Adreno 660 RAM 12/16 GB LPDDR5X 8/12 GB LPDDR5 ROM 256/512 GB UFS 4.0 128/256 GB UFS 3.1 Espandibile ❌ ❌ Sicurezza Lettore d'impronte ottico nel display Lettore d'impronte ottico nel display Fotocamera 50 MP f/1.8, 1/1.56″, pixel da 1.0 µm, OIS, Omni PDAF

Ultra-grandangolare 50 MP f/2.0, FoV da 112°, sensore da 1/2.76″, pixel da 0.64 µm

Teleobiettivo periscopiale da 50 MP f/2.6, zoom 2.8x, 1/1.56″, pixel da 1.0 µm, PDAF, OIS 50 MP f/1.8, 1/1.56″, pixel da 1.0 µm, OIS, Omni PDAF

Ultra-grandangolare 50 MP f/2.2, FoV da 110°, sensore da 1/1.56″, pixel da 1.0 µm, Omni PDAF

Teleobiettivo da 13 MP f/2.4, zoom 2x, 1/3.4″, pixel da 1.0 µm, PDAF Selfie 32 MP f/2.4, sensore da 1/2.74″, pixel da 0.8 µm, PDAF 32 MP f/2.4, sensore da 1/2.74″, pixel da 0.8 µm, PDAF Batteria 4.000 mAh 4.800 mAh Ricarica 80W 80W Ricarica wireless ❌ 30W (inversa 10W) SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM ❌ ✔️ Wi-Fi 7 Tri-Band 6 Dual Band Bluetooth 5.3 5.2 NFC ✔️ ✔️ GPS GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a++B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5) GPS (L1), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1) Porta USB-C USB-C 3.1 Speaker Stereo Stereo Mini-jack cuffie ❌ ❌ Infrarossi ✔️ ❌ Software (al lancio) ColorOS 13.1

Android 13 ColorOS 12

Android 12

OPPO Find X6 Pro vs X5 Pro

OPPO Find X6 Pro OPPO Find X5 Pro Dimensioni 164.8 x 76.2 x 9.1/9.5 mm

216/218 grammi 163.7 x 73.9 x 8.5/8.8 mm

195/218 grammi Impermeabilità IP68 IP68 Display LTPO3

6,82″ Quad HD+ (3.168 x 1.440 pixel)

510 PPI

120 Hz

2.500 nits

Gorilla Glass Victus 2 LTPO2

6,7″ Quad HD+ (3.216 x 1.440 pixel)

525 PPI

120 Hz

1.300 nits

Gorilla Glass Victus Chipset Snapdragon 8 Gen 2

4 nm Snapdragon 8 Gen 1

4 nm CPU 1 x 3,2 GHz X3

2 x 2,8 GHz A715

2 x 2,8 GHz A710

3 x 2,0 GHz A510 1 x 3,0 GHz X2

3 x 2,5 GHz A710

4 x 1,8 GHz A510 GPU Adreno 740 Adreno 730 RAM 12/16 GB LPDDR5X 8/12 GB LPDDR5 ROM 256/512 GB UFS 4.0 256/512 GB UFS 3.1 Espandibile ❌ ❌ Sicurezza Lettore d'impronte ottico nel display Lettore d'impronte ottico nel display Raffreddamento Camera di vapore Camera di vapore Fotocamera 50 MP f/1.8, 1.0″-type, pixel da 1.6 µm, OIS, PDAF+laser

Ultra-grandangolare da 50 MP f/2.2, FoV da 110°, sensore da 1/1.56″, pixel da 1.0 µm, Omni-PDAF

Teleobiettivo periscopiale da 50 MP f/2.6, zoom 2.8x, 1/1.56″, pixel da 1.0 µm, PDAF, OIS 50 MP f/1.7, 1/1.56″, pixel da 1.0 µm, OIS, Omni-PDAF

Ultra-grandangolare da 50 MP f/2.2, FoV da 110°, sensore da 1/1.56″, pixel da 1.0 µm, Omni-PDAF

Teleobiettivo da 13 MP f/2.4, zoom 2x, 1/3.4″, pixel da 1.0 µm, PDAF Selfie 32 MP f/2.4, sensore da 1/2.74″, pixel da 0.8 µm 32 MP f/2.4, sensore da 1/2.74″, pixel da 0.8 µm Batteria 5.000 mAh 5.000 mAh Ricarica 100W 80W Ricarica wireless 50W (inversa 10W) 50W (inversa 10W) SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM ❌ ✔️ Wi-Fi 7 Tri-Band 6E Dual Band Bluetooth 5.3 5.2 NFC ✔️ ✔️ GPS GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) GPS (L1), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1) Porta USB-C 3.1 USB-C 3.1 Speaker Stereo Stereo Mini-jack cuffie ❌ ❌ Infrarossi ✔️ ❌ Software (al lancio) ColorOS 13.1

Android 13 ColorOS 12

Android 12

