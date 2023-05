La serie OPPO Reno 10 potrebbe arrivare molto presto

Il mese di maggio sarà particolarmente intenso per gli appassionati di smartphone e di tecnologia cinese. Tra i vari brand pronti ad arricchire le rispettive line-up, troviamo anche OPPO con la serie Reno 10 (che dovrebbe essere composta dal modello base e i fratelli Pro e Pro+) e ora spunta anche la possibile data di presentazione.

OPPO Reno 10 e Reno 10 Pro: spunta la possibile data di presentazione

Nel momento in cui scriviamo la casa cinese non ha ancora confermato ufficialmente la data di presentazione di OPPO Reno 10, Reno 10 Pro e Reno 10 Pro+; tuttavia è trapelato un poster leak che anticipa il design della gamma e rivela il fatidico giorno. L'evento di lancio si terrà – secondo il teaser – il prossimo 24 maggio, ovviamente in Cina.

Non ci sono dettagli in merito al debutto Global, ma non appena ne sapremo di più aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

Cosa aspettarsi dai nuovi Reno

Aspettando il debutto, un noto insider ha snocciolato vari dettegli sui prossimi smartphone in arrivo. OPPO Reno 10 dovrebbe avere dalla sua uno schermo con bordi curvi e punch hole, un'unità da 6,7″ Full HD+, ed un chipset Snapdragon 778G; il fratello maggiore Pro sarebbe invece dotato di un pannello da 6,74″ 1.5K+. Lato SoC dovremmo trovate il Dimensity 8200.

Se volete saperne di più sui nuovi modelli della gamma, date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il