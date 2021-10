Snapdragon 778G+, 695, 480+ 5G e 680 4G ufficiali: nuova linfa alla fascia media

Protagonisti anche quest'anno negli smartphone medio gamma più noti, i chipset Snapdragon vedono ampliare il loro catalogo. Infatti, Qualcomm ha appena presentato i nuovi Snapdragon 778G Plus 5G, 695 5G, 480 Plus 5G e 680 4G, che vanno a rinnovare e potenziare i precedenti.

Snapdragon 778G Plus, 695 5G, 480 Plus e 680 4G: tutte le novità dei chipset mid-range Qualcomm

Partendo dal nuovo Snapdragon 778G+, a differenza del gemello 778G, grande player del 2021, ottiene una GPU ed una CPU potenziate, oltre ad essere progettato per spingere il gaming mobile al massimo in questa categoria e per avere una AI con maggiore accelerazione.

Guardando poi allo Snapdragon 695, ci troviamo davanti un chipset che può fare la differenza nei mercati emergenti e nelle fasce di prezzo più basse, visto che è dotato di supporto al 5G mmWave e sub-6 GHz, con un incremento delle prestazioni del 15% rispetto allo Snapdragon 690.

Andando in un target di prezzo più basso, lo Snapdragon 480+ 5G, migliorato nella CPU resa più prestante, continuerà quanto di buono fatto dal precedente 480, presente su oltre 85 dispositivi in meno di un anno.

Infine, l'inedito Qualcomm Snapdragon 680 4G, che punta a dare un chipset di buona qualità con processo a 6 nm mantenendo un modem LTE, ma permettendo prestazioni più alte ed un comparto multimediale migliore grazie ad un triplo ISP ed una AI migliorata.

