Honor 50 ufficiale in Italia: si torna sotto i riflettori con un’esperienza top!

A distanza di alcuni mesi dal debutto in patria (accompagnato anche dalle versioni Pro e SE) e dopo i primi segnali nel nostro paese, finalmente Honor 50 è ufficiale in Italia: il nuovo arrivato del brand rappresenta un ritorno sotto i riflettori in gran forma, con un dispositivo di fascia alta dotato di funzionalità interessanti ed uno stile unico e pieno di stile.

Honor 50 ufficiale in Italia: bellezza e performance, tutto in uno

Incarnando un'estetica premium che riflette le ultime tendenze in ambito design, Honor 50 presenta una cornice ultrasottile sulla parte anteriore e bordi in vetro lucidato 2.5D su entrambi i lati del display, offrendo una superficie liscia per una maggiore esperienza visiva e al tatto. Se inclinato verso la luce, il dispositivo brilla e diventa luminoso grazie al pattern del suo design, rendendolo perfetto come accessorio fashion da abbinare a qualsiasi outfit. Rendendo omaggio alla classica fotocamera reflex a doppia lente, Honor 50 adotta il design Dual Ring composto da due cerchi concentrici sul retro, che ricordano un paio di occhi. Traendo ispirazione dai classici design degli anelli dei marchi di gioielli di lusso, il cerchio superiore con la fotocamera principale presenta un anello di metallo che contribuisce ad offrire un tocco di stile aggiuntivo.

Per quanto riguarda il display, Honor 50 è dotato di uno schermo OLED curvo da 6.57″ con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), un pannello in grado di produrre ben 1.07 miliardi di colori e che copre il 100% della gamma cromatica DCI-P3. Il refresh rate a 120 Hz e la frequenza di campionamento al tocco a 300 Hz permettono di beneficiare di una fluidità stellare.

Passando al comparto tecnico, il nuovo smartphone del brand è mosso dallo Snapdragon 778G, chipset 5G targato Qualcomm, e non manca il supporto alla tecnologia di accelerazione grafica GPU Turbo X. La batteria è invece un'unità da 4.300 mAh, con tanto di ricarica SuperCharge da 66W. Lato software troviamo invece la Magic UI 4.2, un'interfaccia interattiva e ricca di funzionalità. Ovviamente non mancano i servizi Google, come anticipato dalla stessa azienda già da tempo.

Uno dei unti di forze del terminale è senza dubbio il comparto fotografico: Honor 50 è equipaggiato con una fotocamera frontale da 32 MP con un angolo di visione di 90°. La cover posteriore ospita una fotocamera principale da 108 MP, accompagnata da un grandangolo da 8 MP, una lente macro da 2 MP ed un sensore da 2 MP dedicato alla profondità di campo.

Offrendo una maggiore flessibilità capace di riprendere contenuti da diverse angolazioni e prospettive, gli utenti possono passare da una fotocamera all'altra con sei modalità di ripresa multivideo che utilizzano contemporaneamente la fotocamera anteriore e quella posteriore, offrendo un'esperienza di registrazione di alto livello. Gli utenti possono anche applicare la modalità bellezza, acquisire fotografie dai video e utilizzare modelli di storie preimpostati su tutte le tipologie di ripresa. Inoltre, le cuffie wireless collegate tramite Bluetooth possono essere utilizzate come veri e propri microfoni durante l'acquisizione dei video. I creators possono così ottenere una migliore ricezione del suono durante le riprese video, fornendo un'esperienza di vlogging facile e senza precedenti.

Il nuovo Honor 50 sarà disponibile in preorder in Italia a partire dall'1 novembre, al prezzo di 529€. e tramite lo store ufficiale HiHonor. La vendita ufficiale inizierà invece il 12 novembre, sempre sullo shop del brand, su Amazon e presso i negozi dei principali operatori TIM, Vodafone e Wind 3. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

Per non perdere nemmeno una notizia o un'offerta dedicata ai prodotti Honor e Huawei iscrivetevi al nostro canale Telegram, in modo da non lasciarvi scappare nessuna occasione!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu