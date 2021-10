Amazfit GTR e GTR 2 al minimo su Amazon: un’occasione da non perdere!

Gli smartwatch Huami Amazfit GTR e il successore GTR 2 sono in offerta su Amazon con coupon ad un prezzo da non sottovalutare dato che entrambi scendono al minimo storico: un'occasione ghiotta per mettere le mani su uno dei dispositivi del brand cinese con un bel risparmio!

Amazfit GTR e GTR 2 al miglior prezzo di sempre su Amazon: un'occasione da non perdere!

L'Amazfit GTR scende ad un prezzo davvero interessante grazie ad un coupon su Amazon, con tanto di spedizione Prime. L'iconico smartwatch di Huami, primo di una generazione di modelli abbordabili e stilosi, viene proposto a soli 66€. Ma come fare per risparmiare sull'acquisto dell'indossabile? Per prima cosa aprite la pagina dedicata al dispositivo, tramite il box qui sotto (se non visualizzate correttamente, provate a disattivare AdBlock).

Una volta nella pagina del prodotto cliccate su Applica Coupon (la voce subito sotto il prezzo): una volta nel carrello, troverete il codice applicato ed il prezzo scontato! Se invece preferite il successore Amazofit GTR 2, anche in questo caso il dispositivo viene proposto al minimo su Amazon: anche se non è attualmente disponibile è comunque prenotabile al prezzo scontato. Di seguito trovate il link all'acquisto e anche in questo caso se non visualizzate il box qui sotto sarà necessario disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Amazfit (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram Gizdeals, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu