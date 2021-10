Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro: il purificatore tutto potenza arriva in versione Global

Nel vasto universo di prodotti smart Xiaomi, quelli che godono di ottima fama sono sicuramente i purificatori d'aria. Soprattutto, quelli della linea Mijia, arrivati anche in Italia come Mi Air e che sono stati anche protagonisti delle nostre recensioni. E l'ultimo arrivato, Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro, rinnova la gamma di purificatori d'aria smart con maggiore potenza.

Aggiornamento 27/09: il nuovo purificatore di Xiaomi diventa internazionale e debutta sul sito ufficiale Global. Trovate tutte le novità direttamente a fine articolo.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro: tutto sul nuovo purificatore d'aria smart

Il nuovo purificatore Xiaomi si presenta con un design sostanzialmente simile, se non uguale, ai suoi predecessori. Cioè, con la parte superiore dotata di oblò OLED per monitorare l'azione e la parte superiore che rilascia l'aria purificata e con la presa inferiore per l'assorbimento dell'aria da purificare a 360°. Passando alle sue caratteristiche tecniche, il nuovo Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro può fornire ben 8.330 litri di aria pulita al minuto e l'area della stessa in 3 minuti equivale a 10 metri quadrati di una stanza.

L'elemento filtrante è ora molto potente in quanto riesce non solo a filtrare i gas nocivi come formaldeide e toluene, ma anche di rimuovere l'aldeide al 185% in più rispetto ai precedenti. Purifica e previene al 99.99% il disperdersi di virus H1N1.

Il filtro può essere cambiato anche dopo 9 mesi. Il display OLED fornisce dati PM2.5 in tempo reale, ha una barra luminosa intuitiva a 3 colori per la qualità dell'aria interna e ovviamente non manca il sempre presente supporto all'applicazione Xiaomi Home per controllarlo da remoto.

Dopo il lancio in Cina, il nuovo Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro è arrivato anche in versione Global ed è stato aggiunto al sito ufficiale del brand (qui trovate la pagina dedicata). Al momento non è stato ancora riportato il prezzo di vendita, quindi dovremo pazientare fino a quando Xiaomi non darà il via all'effettiva commercializzazione. Tuttavia, se siete curiosi di provare il nuovo purificatore d'aria di Xiaomi vi segnaliamo che il dispositivo è già acquistabile su AliExpress. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu