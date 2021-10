Honor 50 è arrivato in Italia… e scende già a -50€ con Coupon!

Sono passate solo poche ore dal debutto ufficiale del nuovo Honor 50, dispositivo dallo stile inconfondibile ed un comparto fotografico da primo della classe, ma già si parla di offerte e c'è perfino un codice sconto dedicato: insomma, questo smartphone vuole proprio ingolosire e lo fa con un risparmio di ben 50€ sul prezzo di lancio.

Codice sconto Honor 50: come risparmiare sull'acquisto del nuovo smartphone

Per chi ha bisogno di un recap, vi ricordiamo che Honor 50 rappresenta lo smartphone del ritorno del brand cinese: il nuovo arrivato ha fatto capolino in Italia e in Europa ed arriva con a bordo i servizi Google (a differenza del cugino Nova 9 di Huawei), un design accattivante e caratteristiche tecniche di tutto rispetto. Abbiamo un display OLED da 6.57″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz (300 Hz per il campionamento del tocco), lo Snapdragon 778G, la super ricarica da 66W, una selfie camera da 32 MP ed una Quad Camera da 108 + 8 + 2 + 2 MP: insomma, un dispositivo di fascia alta che si lascia guardare e che regala performance al top.

Il nuovo Honor 50 è disponibile in offerta con codice sconto, direttamente tramite lo store ufficiale HiHonor: questo vuol dire spedizione rapida e – ovviamente – pagamento sicuro tramite PayPal. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

