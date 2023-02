Tecno Phantom V Fold sarà un pieghevole top: foto, video e data di lancio

Aggiornamento 04/02: dopo le prime foto, c'è anche un video che vede in azione il pieghevole Tecno. Lo trovate all'interno dell'articolo.

Dopo le indiscrezioni degli ultimi mesi, trapelano in rete le prime immagini dal vivo di Tecno Phantom V Fold, il primo smartphone pieghevole della compagnia cinese. Immagini che ci danno modo di scoprirne le fattezze e accompagnate da quella che sarebbe la data ufficiale di lancio, forse anche per noi europei.

Tecno Phantom V Fold si mostra nelle prime immagini dal vivo

Nelle immagini dal vivo di Tecno Phantom V Fold, lo smartphone è avvolto in una cover protettiva, il che ci impedisce di osservarne il reale design esterno. Ma grazie al video trapelato in rete, possiamo apprezzarne le fattezze per intero e senza limiti:

Da chiuso possiamo scorgere lo schermo esterno, un pannello curvo su un lato che ricopre buona parte della parte frontale. Posteriormente, invece, la scocca è interrotta dal modulo fotografico centrale, una sezione circolare che racchiude una fotocamera principale in evidenza e due sensori secondari. Una volta aperto, ad accoglierci c'è il display principale, di cui non conosciamo ancora la diagonale ma che sembra aggirarsi attorno agli 8″ standard. Inoltre, grazie al teaser ufficiale, scopriamo che il pieghevole Tecno sarà basato su Dimensity 9000+, SoC high-end di MediaTek a 4 nm con CPU fino a 3,2 GHz.

Al momento, non si hanno ulteriori informazioni ma forse non dovremo aspettare poi così tanto per scoprire tutto nel dettaglio. Secondo le indiscrezioni, infatti, Tecno Phantom V Fold verrà lanciato il prossimo 28 febbraio, probabilmente in occasione del MWC 2023 di Barcellona.

