Apple Watch in confusione: continue chiamate al 911 per chi ama sciare

L'ultimo fine settimana ci ha permesso di scoprire i “gusti” dei nuovi Apple Watch, in particolare in merito alla montagna e le attività all'aperto. Sembra proprio che ai nuovi wearable di Apple non piaccia per niente sciare e che, anzi, l'attività venga vista come un vero e proprio pericolo per l'incolumità dell'utente. Negli ultimi giorni, infatti, sono stati tantissimi i falsi allarmi inviati al 911.

Vi piace sciare? Al vostro Apple Watch sicuramente no!

Sono davvero tanti gli utenti di Apple Watch che durante questo fine settimana hanno ricevuto chiamate da parte del 911, chiedendo quale fosse l'emergenza segnalata dall'Apple Watch. Gli utenti si sono ritrovati costretti a spiegare che, semplicemente, stavano sciando e che il wearable di Apple aveva confuso l'attività con un vero e proprio incidente d'auto.

Le alte velocità raggiunte durante lo sci e le brusche frenate per le fermate a fondo valle, avranno mandato in tilt i nuovi Apple Watch, che più volte hanno segnalato alle autorità un'emergenza che in realtà non sussisteva. Questo ha creato disagi agli utenti ma soprattutto alle unità del 911 che sono state subissate da richieste di soccorso inesistenti.

“La mia intera giornata è occupata dalla gestione delle notifiche di incidenti“, ha dichiarato Trina Dummer, direttrice ad interim dei servizi di emergenza di Summit County. “Apple deve allestire il suo call center personale, se vogliono mantenere questa funzione attiva” ha lamentato poi la direttrice.

Apple ha risposto all'accaduto dichiarandosi a conoscenza del problema in cui alcune attività vengono riconosciute come incidenti e che sta lavorando duramente per perfezionare ed ottimizzare il riconoscimenti degli eventi pericolosi.

