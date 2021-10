Honor 50 in arrivo in Italia: svelati i possibili prezzi per l’Europa

Presentata lo scorso giugno, di tanto in tanto qualcuno di voi ci chiede quando arriverà la serie Honor 50 in Italia. Finora non vi abbiamo mai saputo dare risposta, vista la mancanza di informazioni da parte della stessa divisione italiana. Dopo la cessione da parte di Huawei, negli scorsi mesi è stata ufficialmente annunciata la creazione della società indipendente, anche qua in Italia. Da allora, la compagnia ha progressivamente fatto capire la sua intenzione di tornare in maniera preponderante sul mercato Global e non soltanto quello cinese. A partire dalla reintegrazione dei servizi Google sui propri smartphone, Honor 50 e Magic 3 compresi.

Aggiornamento 06/10: dopo la data di presentazione – grazie ai primi inviti stampa per l'Europa – ora abbiamo anche i possibili prezzi per l'Europa. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo, nella nuova sezione dedicata.

Honor 50 atteso al debutto in Italia: tutto quello che sappaimo su uscita e prezzo

Dopo mesi di attesa e silenzi, finalmente qualcosa si muove. Honor 50 è stato avvistato in Italia, più precisamente alla Milano Fashion Week 2021 nelle mani del fotografo e video maker Simone Pollastri. Il palcoscenico meneghino è stato sfruttato per dare un assaggio di Honor 50 in vista della sua ormai prossima commercializzazione in Italia. È particolare notare che la Milano Fashion Week rappresenta un momento di ripartenza per il settore dopo quasi 2 anni di stasi, la stessa cosa avvenuta per Honor in Italia. Era fine 2019/inizio 2020 quando la divisone italiana annunciava l'arrivo della serie Honor 9X, l'ultima di punta ad essere venduta nel nostro paese.

Se ve lo steste chiedendo, quindi, Honor 50 sta arrivando in Italia, anche se al momento non c'è ancora una data precisa. La divisione nostrana si è limitata a specificare che “sarà presto disponibile all'acquisto“, perciò non dovrebbe mancare più molto. Sicuramente ne riparleremo nelle settimane a venire.

Sarà interessante capire se ad essere venduto in Italia sarà soltanto Honor 50 o se al suo fianco ci saranno anche Honor 50 Pro e 50 SE. Se i due smartphone principali sono entrambi caratterizzati dallo Snapdragon 778G, la variante SE si differenzia per la presenza del Dimensity 900. Si tratta comunque di un trittico di smartphone 5G, per quanto ci siano diverse differenze nel comparto tecnico. Per esempio lo schermo: tutti a 120 Hz, Honor 50 è un OLED 6,57″ Full HD+ con punch-hole centrale, 50 Pro un OLED da 6,72″ con doppio punch-hole a sinistra (e grandangolare aggiuntivo) ed infine 50 SE un LCD da 6,78″ con punch-hole centrale. Cambia anche la batteria: una 4.300 mAh a 66W su Honor 50, 4.000 mAh a 66W su 50 SE ed una 4.000 mAh a 100W su 50 Pro. Honor 50 e 50 Pro condividono la stessa fotocamera da 108+8+2+2 MP con grandangolare, macro e profondità, mentre il SE si priva di quest'ultimo sensore.

Abbiamo la data di presentazione

A distanza di pochissime ore torniamo a parlare di Honor 50 e del suo debutto Global. Non ci sono ancora certezze per l'Italia ma stando a quanto rivelato da Roland Quandt il debutto europeo sarebbe fissato per il prossimo 26 o 27 ottobre. L'azienda avrebbe iniziato a distribuire gli inviti stampa: pare che l'evento si terrà a Berlino e che saranno protagonisti due nuovi smartphone Android, ovviamente con supporto completo ai servizi Google e al Play Store.

Secondo le indiscrezioni ci sarà il modello standard, accompagnato da Honor 50 Lite: in questo caso avremo una fotocamera principale da 64 MP (invece che 108 MP) e la sola connettività 4G. Che si tratti del misterioso modello certificato dall'FCC tempo fa?

Honor 50: svelato il prezzo per l'Europa | Aggiornamento 06/10

Mentre aspettiamo novità in merito al debutto per l'Europa (ad oggi la data è frutto di un leak e manca ancora la conferma ufficiale della casa cinese), si torna a parlare di Honor 50 Global, questa volta con le prime indiscrezioni sul prezzo di vendita alle nostre latitudini. Stando al noto leaker Roland Quandt, il dispositivo arriverà in Europa ad un prezzo di partenza di 499€, per la versione da 6/128 GB. Il modello da 8/256 GB verrà proposto invece a 599€. Ricordiamo che si tratterebbe dei prezzi europei e quindi è bene aspettarsi dei rincari per il mercato italiano.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu