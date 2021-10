OPPO raddoppia in Italia e sale a 2 milioni di smartphone venduti

A pochi mesi dal raggiungimento del primo milione di smartphone venduti nel nostro Paese, OPPO ha ora raggiunto un nuovo importante risultato, quello dei 2 milioni di smartphone venduti in Italia.

OPPO: tutte le tappe dei 2 milioni di smartphone venduti in Italia

Ogni giorno siamo alla ricerca della perfezione per offrirti un ecosistema vario e in grado di rispondere a ogni tua esigenza. Oggi siamo felici di festeggiare i 2 milioni di smartphone venduti, a pochi mesi dal raggiungimento del milione, e dirti grazie per averci scelti! pic.twitter.com/GFYfkA2cI8 — OPPO Italia (@oppoitalia) October 26, 2021

Dal suo arrivo nel nostro mercato nel 2018 fino ad oggi, OPPO ha saputo affermarsi passo dopo passo nel panorama tecnologico, grazie a prodotti che hanno seguito in maniera netta i principali trend. Chiave di successo di questa crescita, per il brand, è infatti la costante scelta di materiali e stili per il design e per un occhio attento alle performance

L’Italia è il primo mercato in Europa e questo traguardo sottolinea una sempre maggiore attenzione da parte del pubblico italiano a ciò che riescono a donare le feature dei dispositivi OPPO nella quotidianità.

Oltre a questo, il trend positivo si estende anche a livello global, visto che i più recenti dati di mercato GFK riportano il 14% di market share a volume e l’8.9% a valore. Ad oggi, OPPO si posiziona come quarto produttore di smartphone al mondo, con una prospettiva di crescita ancora più ambiziosa per il futuro.

Queste le parole in merito di Isabella Lazzini, CMO di OPPO Italia: “Celebrare questo traguardo a poco più di sei mesi dal raggiungimento del primo milione di smartphone venduti in Italia, rappresenta per noi un momento importante e ricco di significato. Siamo estremamente grati a tutti gli utenti italiani che, giorno dopo giorno, continuano a sceglierci, riconoscendo il grande lavoro di ricerca e innovazione che da sempre contraddistingue i nostri dispositivi. Dalla rivoluzionaria famiglia OPPO Find X3 alla più recente Reno6 Series, passando per l’apprezzata Serie A, il nostro ecosistema offre oggi un’offerta sempre più ampia, in grado di rispondere al meglio alle esigenze di ogni consumatore“.

