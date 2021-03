Arrivata nel nostro paese con premesse ambiziose ma consapevole della propria qualità, OPPO pare aver fatto centro nel mercato smartphone. Infatti, in poco più di 2 anni OPPO è riuscita a vendere in Italia 1 milione di smartphone, confermandosi un brand sempre più apprezzato dagli utenti.

OPPO, la qualità paga: in quasi 3 anni 1 milione di smartphone in Italia

I principi con cui OPPO è arrivata nella nostra penisola era proporre smartphone dalle specifiche che convincessero da subito gli utenti, che si sono trovati a scegliere un'alternativa concreta che con il tempo ha portato numeri tanto importanti. La serie Reno ha conquistato da subito gli utenti italiani, che hanno ceduto alla ventata di novità portata da smartphone rimasti apprezzati ancora oggi. Con l'arrivo della serie A inoltre, OPPO ha donato la fascia media per tutti proponendo modelli sempre più prestanti, non ultimo A73 5G, che apre ad una nuova era in quel range di prezzo.

Ora, la proiezione che OPPO si pone in Italia è quella del dispositivo premium senza compromessi, come la via indicata dalla serie Find X, che debutterà a breve con X3 Pro, X3 Neo e X3 Lite che proveranno a replicare i fortunati X2, che spiccano per qualità molto alta.

Queste le parole in merito di Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer di OPPO Italia: “Siamo orgogliosi di celebrare il primo milione di smartphone venduti in Italia e vogliamo ringraziare tutti gli utenti che continuano a scegliere i nostri prodotti e a supportarci ogni giorno: il nostro impegno quotidiano è rivolto a loro e il nostro obiettivo è garantire costantemente esperienze all’avanguardia e la massima qualità possibile. Siamo certi che la nuova OPPO Find X3 Series verrà accolta con grande entusiasmo e che ci consentirà di consolidare ulteriormente la crescita nel nostro Paese. Con queste premesse ci auguriamo che questo sia solo il primo di una serie di importanti traguardi“.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu