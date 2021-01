OPPO A73 5G scende a 249€: è minimo storico su Amazon

Dopo un suo rilascio in 4G, OPPO A73 5G ha fatto il suo debutto verso fine 2020 e adesso è disponibile in offerta Prime al minimo storico su Amazon Italia. Inizialmente reso disponibile ad un prezzo di listino pari a 299,99€, da oggi è possibile acquistarlo sulla piattaforma di e-commerce al prezzo tagliato di 249,99€. Inoltre, lo smartphone è venduto e spedito da Amazon, pertanto gode di tutti i vantaggi della garanzia Amazon.

OPPO A73 5G gode della connettività 5G ma ad un prezzo più contenuto della media. Questo grazie all'implementazione del chipset MediaTek Dimensity 720, in accoppiata a capienti memorie da 8 GB di RAM e 128 GB di storage UFS 2.1 espandibile tramite microSD. Il display è un'unità da 6,5″ Full HD+ in 20:9, un pannello forato che include una selfie camera in alto a sinistra da 8 MP. Posteriormente, invece, c'è una tripla fotocamera da 16+8+2 MP, comprensiva di grandangolare e sensore per la misurazione della profondità. Ad alimentare il tutto c'è una batteria da 4.040 mAh con ricarica rapida a 18W.

OPPO A73 5G è disponibile su Amazon Italia al prezzo di 249,99€, nelle due colorazioni Neon e Navy Black.

