Come avere l'app del conto Banca Widiba su Huawei AppGallery

L'app di Banca Widiba è da oggi disponibile per il download sull'app store proprietario di Huawei che conta oltre 530 milioni di utenti attivi ogni mese nel mondo. Prosegue senza sosta l'integrazione di applicazioni del settore bancario e si rafforzano le partnership del brand cinese con i principali player del settore, con l'obiettivo di rendere sempre più completa l’esperienza degli utenti che possiedono device HMS: ecco come fare per avere l'app del vostro conto Banca Widiba su smartphone Huawei tramite AppGallery.

Banca Widiba è disponibile su AppGallery

Come anticipato in apertura, il colosso tecnologico cinese mira ad ottenere un'esperienza sempre più completa per gli smartphone del suo ecosistema, dispositivi dotati dei Huawei Mobiles Serbvices (HMS) come Mate 40 Pro, P smart 2021 e la serie P40. Banca Widiba, ricordiamo che si tratta della banca online del Gruppo Montepaschi di Siena, rappresenta l'ennesimo passo verso questa direzione.

“Il nostro impegno nell'incrementare il numero di app disponibili su AppGallery prosegue con grande determinazione. Grazie al supporto e alla collaborazione di partner come Banca Widiba, il nostro obiettivo di rendere l'esperienza degli utenti semplice, completa e sicura diventa sempre più concreto. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Widiba su AppGallery, un partner importante nella crescita del nostro store di applicazioni, ormai punto di riferimento nel mercato” commenta Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia.

L'app di Banca Widiba approda nell'ecosistema Huawei con l'obiettivo di essere ancora più vicina ai suoi clienti. L'iniziativa si inserisce all'interno del percorso di continuità innovativa della Banca, che ha recentemente riguardato anche l'architettura della nuova app, sviluppata con un design che punta a intercettare le reali esigenze dell'utente, attraverso un'interazione sempre più immediata, semplice e intuitiva.

Come avere l'app del conto Banca Widiba su Huawei AppGallery

Volete sapere come avere l'app del conto Banca Widiba direttamente sul vostro smartphone Huawei grazie ad AppGallery ed effettuare il log in tutta sicurezza anche da HMS? Niente di più semplice: qui sotto trovate il link al download direttamente dallo store del brand. Basterà cliccare sul pulsante per essere reindirizzati alla pagina dell'app e scaricarla a bordo del dispositivo.

Banca Widiba | AppGallery | Download



clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu