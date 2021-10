Anker MagGo: 6 nuovi prodotti per la ricarica MagSafe

Anker, da anni leader nel settore della ricarica, ha lanciato sei nuovi prodotti della linea MagGo, pensati per le proprietà MagSafe degli iPhone. Con questi prodotti, il brand si propone di fornire un'esperienza di ricarica comoda e semplice per i propri dispositivi Apple.

Anker MagGo: ecco tutti i prodotti pensati per la ricarica MagSafe

622 Magnetic Battery Anker MagSafe

Il primo prodotto è una batteria magnetica che si adatta al modulo MagSafe degli iPhone dal 12 in poi e permette di dare ulteriore carica allo smartphone mentre si è in mobilità. La sua capacità è di 5.000 mAh, mentre la velocità di ricarica wireless è fino a 7.5W. Nel caso non foste in giro, potete anche poggiare lo smartphone al supporto reclinabile della MagGo Magnetic Battery e caricarlo su un tavolo. Il prezzo proposto è di 59.99€.

623 Magnetic Wireless Charger

Passiamo ora ad un prodotto pensato più per la scrivania, ma con la stessa utilità della batteria magnetica. Il Magnetic Wireless Charger si propone infatti di ricaricare due dispositivi senza fili in un solo colpo. Infatti, se avete degli auricolari da ricaricare, potete usufruire della carica da 5W, mentre quella per smartphone è sempre da 7.5W. Il prezzo a cui viene proposto è di 69.99€.

633 Magnetic Wireless

Da un 2-in-1 si passa addirittura ad un 3-in-1 multi ricarica. Infatti, il modello 633 Magnetic Wireless MagGo di Anker permette un'esperienza MagSafe pressoché completa. Non solo la ricarica magnetica sullo stand, ma anche la possibilità di ricaricare gli auricolari e di rendere lo stand una batteria da 5.000 mAh da portare ovunque. Il prezzo di listino è di 109.99€ da inizio dicembre 2021.

637 Magnetic Charging Station

Nel catalogo MagGo di Anker è poi presente una stazione di ricarica, visto che oltre all'alloggio MagSafe è dotato di ingressi USB-A e Type-C con ricarica fino a 65W e la possibilità di ricaricare fino a ben 8 dispositivi insieme. Il prodotto è attualmente disponibile negli Stati Uniti al prezzo di 99.9$, ma non è escluso arrivi anche qui.

610 Magnetic Phone Grip

Paura di far scivolare l'iPhone? Nessun problema! Con il Magnetic Phone Grip non avrete più di che preoccuparvi, visto che grazie alla forza magnetica di cui è dotato, la presa sarà solida e comoda. Il tutto in un dispositivo sottile e impercettibile ad un prezzo di 15.99€.

613 Anker MagSafe Magnetic Wireless Charger per auto

Vi serve un prodotto MagGo per la vostra auto? Anker ha lanciato anche quello! Infatti, il modello 613 Magnetic Wireless vi permette di ricaricare lo smartphone senza dovervi preoccupare durante il viaggio e magari di usare lo stesso dispositivo per guardare mappe o fare chiamate in vivavoce. Il prezzo a cui è proposto è di 69.99€.

Di seguito, potete trovare tutti i prodotti già disponibili su Amazon in Italia. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente i link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu