Il robot aspirapolvere più economico di Xiaomi torna in sconto dall’Europa!

Dopo il debutto in patria e le prime promo, il robot aspirapolvere Xiaomi Mijia G1 Vacuum Cleaner torna in offerta con codice sconto ad un super prezzo, ovviamente con tanto di spedizione direttamente dai magazzini europei di EdWayBuy: il robottino diventa il più economico del brand cinese!

Aggiornamento 26/10: dopo mesi di silenzio il robot aspirapolvere G1 torna nuovamente in sconto e stavolta scende al miglior prezzo di sempre. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Codice sconto Xiaomi Mijia G1: il Vacuum Cleaner low cost scende di prezzo, spedito dall'Europa

Quando si parla di soluzioni economiche, la compagnia di Lei Jun è di certo uno dei principali protagonisti sia per quanto riguarda il mercato degli smartphone che quello dei prodotti legati alla vita di tutti i giorni. Xiaomi Mijia G1 Vacuum Cleaner è entrato a far parte di recente dell'ecosistema del brand e ora è arriva anche nelle vostre case. Il nuovo robot aspirapolvere offre una potenza di aspirazione di 2.200 PA, un design minimale (sì, in perfetto stile Xiaomi), un serbatoio da 200 ml, una batteria da 2.500 mAh ed un'autonomia fino a 120 minuti.

Non mancano quattro livelli di potenza, la funzione per lavari i pavimenti e il supporto all'app Mi Home.

