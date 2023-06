Snapdragon 8 Gen 3 avvistato su Antutu: il punteggio è assurdo!

Aggiornamento 08/06: il nuovo chipset Qualcomm si mostra su Antutu e il punteggio è da record. Trovate tutti i dettagli e le immagini dei benchmark direttamente all'interno dell'articolo.

Il mercato dei System-on-a-Chip si prepara a dare il benvenuto al nuovo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, il prossimo microchip top di gamma dell'azienda americana. Grazie alle sue incredibili caratteristiche tecniche, questo nuovo processore promette di offrire prestazioni mai viste prima su smartphone e tablet. In questi giorni sono stati pubblicati online i primi benchmark Antutu e GeekBench, che hanno mostrato punteggi sorprendentemente alti: ma insieme alla curiosità per le prestazioni eccezionali, ci sono anche alcuni dubbi sulla veridicità di questi risultati.

Snapdragon 8 Gen 3 scalda i motori: eccolo in azione nei primi benchmark, c'è da fidarsi?

Lo Snapdragon 8 Gen 3 sarebbe in grado di ottenere un punteggio Antutu di oltre 1.700.000 punti, secondo alcune immagini leak che mostrano un dispositivo di prova alle prese con i primi benchmark. Se così fosse, si tratterebbe di un aumento pari a circa il +30% rispetto allo Snapdragon 8 Gen 2, nello specifico un +27% lato CPU ma soprattutto +50% per la GPU.

C'è poi il punteggio su GeekBench, che era già trapelato in precedenza ma che nel nuovo leak presenta un punteggio più elevato pari a 2.723/7.525 in single/multi-core, pari a un boost nelle performance del +80/50%.

Per quanto riguarda invece gli smartphone più potenti sulla piazza, allo stato attuale (ecco la classifica di Antutu per il mese di maggio) troviamo iQOO Neo 8 Pro con Dimensity 9200+ e OnePlus 11 con lo Snapadragon 8 Gen 2. I risultati di entrambi sono ben inferiori rispetto a quanto visto con il prossimo chipset di punta targato Qualcomm.

Per quanto le specifiche tecniche dello Snapdragon 8 Gen 3 saranno sicuramente superiori al suo predecessore, sembrano quasi punteggio troppo alti per essere realistici. Inizialmente si era ipotizzata la possibilità che il SoC fosse stato testato su una macchina prototipale al di fuori di una scocca da smartphone e dotato di un sistema di dissipazione tale da poter alzare in maniera artificiosa le frequenze per arrivare a tali livelli. Tuttavia le nuove immagini mostrano il chipset a bordo di uno smartphone di prova.

Tornando alle caratteristiche, il prossimo SoC Qualcomm dovrebbe essere prodotto da TSMC con processo a 4 m N4P: rispetto a quello N4 dello Snap 8 Gen 2 migliora del 6% in prestazioni, un valore che sembra essere troppo basso per giustificare punteggi del genere. Allo stesso tempo, l'Apple A17 Bionic prodotto da TSMC a 3 nm N3B otterrebbe un punteggio attorno ai 3.000/7.860 su GeekBench, benchmark che misura le performance del processore. E sotto questo punto di vista, Snapdragon 8 Gen 3 potrebbe avere dalla sua una CPU molto potente, e anche la GPU non scherzerebbe.

Comunque si tratta di un punteggio Antutu impressionante e restiamo in attesa di novità: sicuramente arriveranno dei benchmark ufficiali, quindi non resta che pazientare. Nel frattempo Qualcomm ha annunciato anche la data di presentazione del chipset.

