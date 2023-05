OPPO Reno 10 Global: nuovi dettagli su prezzi e uscita

Di recente OPPO ha lanciato i nuovi modelli della serie Reno, un trittico di smartphone elegantissimo e potente, con un occhio di riguardo al comparto fotografico (che vede il ritorno di un teleobiettivo con zoom a periscopio). Ovviamente c'è parecchio hype intorno all'uscita Global di OPPO Reno 10, 10 Pro e 10 Pro+: per fortuna sembra che non ci sarà da pazientare troppo, secondo le ultime novità, con alcuni indizi anche per quanto riguarda il possibile prezzo.

Quando esce la serie OPPO Reno 10 Global e quali saranno i prezzo: le ultime novità

Come sempre quando si parla di modelli internazionali, il primo passo fuori dalla Cina muove in direzione dell'India. Non è dato di sapere se il trittico arriverà anche in Europa e da questo punto di vista bisognerà attendere conferme. Per quanto riguarda l'uscita di OPPO Reno 10, 10 Pro e 10 Pro+ in veste Global un insider punta ancora una volta il dito verso il mese di giugno ma con maggiore precisione: il debutto dovrebbe avvenire durante la terza settimana.

Le indiscrezioni continuano con le colorazioni disponibili al lancio (ovvero Silver Grey, Confidential Black e Dream Gold) e un po' di cifre.

I prezzi Global di OPPO Reno 10, 10 Pro e 10 Pro+ non sono precisi ma fanno riferimento ad una possibile fascia. Ecco quanto potrebbero costare i nuovi modelli, sempre tenendo conto che si parla di cifre indiane.

Reno 10 – tra i 349€ e i 372€ al cambio

al cambio Reno 10 Pro – tra i 394€ e i 439€ al cambio

al cambio Reno 10 Pro+ – tra i 462€ e i 485€ al cambio

Ovviamente ribadiamo ancora una volta che i prezzi sono indicativi e puntano all'India. Non appena ci saranno novità anche per quanto riguarda l'Europa vi aggiorneremo con tutti i dettagli. Nel frattempo restiamo in attesa di una conferma da parte di OPPO per il debutto Global del trittico.

