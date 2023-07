Xiaomi MIX Fold 3 avrà uno Snapdragon 8 Gen 2 potenziato e quattro fotocamere

La compagnia cinese ha confermato di avere in serbo una grande novità per i Mi Fan: il nuovo top di gamma pieghevole della serie MIX arriverà ad agosto e ovviamente l'hype è alle stelle. Tra le novità di Xiaomi MIX Fold 3 dovrebbero esserci uno Snapdragon 8 Gen 2 in versione potenziata ed una configurazione con quattro fotocamere, secondo le ultime indiscrezioni.

Xiaomi MIX Fold 3: emergono nuovi dettagli su design e specifiche

Crediti: Twitter(Mahesh Ahir)

Nelle scorse ore sono arrivate molteplici novità sul prossimo pieghevole della casa di Lei Jun. Per prima cosa è stata pubblicata un'immagine sketch (o un bozzetto, se preferite) che mostrerebbe il possibile design di Xiaomi MIX Fold 3. Il look ricalca quello del predecessore, ma stavolta abbiamo un sistema a quattro fotocamere (e la ritrovata partnership con Leica). Dall'immagine si nota la presenza di uno schermo esterno con punch hole centrale; secondo i leak il pannello interno dovrebbe avere una selfie camera sotto il display.

L'insider che ha pubblicato il bozzetto ha accompagnato il tutto anche con una panoramica delle specifiche, in linea con quanto visto finora. Le uniche differenze riguardano la batteria (che dovrebbe salire a 4.800 mAh) e il chipset.

Crediti: Red Magic/Qualcomm

Su quest'ultimo si è espresso anche un altro leaker: Xiaomi MIX Fold 3 dovrebbe essere mosso dallo Snapdragon 8 Gen 2 potenziato: il SoC sarebbe tarato su una frequenza massima di 3,36 GHz, similmente a quanto visto nei giorni scorsi con Red Magic 8S Pro. Dovremmo avere poi un taglio di memoria colossale, da 16 GB di RAM e 1 TB di storage.

Se volete saperne di più sul prossimo pieghevole di Xiaomi, date un'occhiata al nostro approfondimento (con tutti i leak trapelati finora).

