Red Magic 8S Pro e Pro+ ufficiali: 24 GB di RAM e Snapdragon 8 Gen 2 potenziato

La nuova generazione di smartphone da gaming di Red Magic è finalmente arrivata, con tanto di sorpresa inaspettata. Quella che doveva essere la presentazione ufficiale di Red Magic 8S Pro si è rivelata essere anche il palcoscenico per l'annuncio del modello 8S Pro+: il primo smartphone con 24 GB di RAM. Le differenze tra i due sono sottili, ma comunque molto importanti.

Red Magic 8S Pro e Pro+: la nuova generazione di smartphone da gaming

Design e display

Crediti: Red Magic

Red Magic 8S Pro e 8S Pro+ propongono un design molto simile al precedente modello 8 Pro, con il ritorno dell'iconica colorazione trasparente affiancata da una versione completamente nera ed una argento. Il display AMOLED da 6.8″ offre una risoluzione QHD (2480 x 1116 pixel), 120 Hz di refresh rate, profondità dei colori a 10 Bit con copertura del 100% su DCI-P3, 1440 Hz di PWM dimming ed una luminosità massima di 1300 nit.

I bordi dello schermo sono davvero sottilissimi: 1.48 millimetri per i lati, 1.68 millimetri per la parte superiore e 2.28 millimetri per quella inferiore, con un ratio screen-to-body pari al 93.7%. Il lato posteriore dello smartphone è caratterizzato ancora una volta dal LED RGB circolare personalizzabile e da un blocco fotocamere a pillola con tre sensori e Flash LED.

Specifiche tecniche

Crediti: Red Magic

Red Magic 8S Pro e 8S Pro+ sono alimentati dal chipset Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version con una velocità di clock pari a 3.36 GHz. Si tratta della versione che finora è stata esclusiva per i Galaxy di Samsung e che per la prima volta arriva su uno smartphone diverso da quelli della compagni coreana. Grande rivoluzione per quanto riguarda i tagli di memoria: sulla versione di punta di 8S Pro+ infatti avremo a disposizione ben 24 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di spazio di archiviazione su memoria UFS 4.0. Le altre versioni, con tagli di memoria più classici, prevedono l'impiego di 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage per la versione 8S Pro, mentre 8S Pro+ è disponibile anche nella versione 16/512 GB.

Il sistema di raffreddamento ICE 12.0 si occupa di evitare eventuali surriscaldamenti con un sistema a 9 strati in grado di abbassare la temperatura di 17 gradi, mentre il chip R2 fornisce le migliori prestazioni gaming possibili per questo smartphone. Le differenze tra i due smartphone terminano con l'autonomia: su Red Magic 8S Pro troviamo una batteria da 6000 mAh con ricarica rapida da 80W, mentre sul modello di punta 8S Pro+ abbiamo a disposizione 5000 mAh e ricarica rapida da 165W, utile e ricaricare al 100% lo smartphone in soli 14 minuti.

Il sistema operativo in dotazione su entrambi i modelli è Android 13 personalizzato con Red Magic OS 8.0 che fornisce ulteriori ottimizzazioni per il gaming e la gestione delle risorse. Per quanto riguarda la connettività, invece, abbiamo a disposizione la rete cellulare 5G, la connessione Wi-Fi 7 e Bluetooth.

Fotocamera

Crediti: Red Magic

I due modelli offrono la medesima dotazione per il comparto fotografico: il sensore principale Samsung GN5 da 50 MP 1/1.57″ è affiancato da due sensori per ultra-grandangolo e macro. Per l'occasione sono stati migliorati gli scatti notturni con supporto per l'HDR. Per la fotocamera frontale, invece, troviamo un sensore UDC da 1600W implementato sotto lo schermo, favorendo la totale assenza del punch-hole.

Red Magic 8S Pro e Pro+: prezzi e disponibilità

Red Magic 8S Pro e 8S Pro+ sono disponibili in preordine in Cina a dal 5 luglio, con la commercializzazione ufficiale prevista per l'11 luglio. I prezzi partono da circa 506€ (3999 yuan) per 8S Pro 8/128 GB fino ad arrivare a circa 950€ (7499 yuan) per la versione 8S Pro+ da 24 GB/1 TB. Di seguito trovate il listino completo.

Red Magic 8S Pro

8/128 GB – circa 506€ – 3999 yuan

8/256 GB – circa 557€ – 4399 yuan

12/256 GB – circa 608€ – 4799 yuan

12/512 GB – circa 697€ – 5499 yuan

Red Magic 8S Pro+

16/256 GB – circa 697€ – 5499 yuan

16//512 GB – circa 735€ – 5799 yuan

16 GB/1 TB – circa 887€ – 6999 yuan

24 GB/ 1 TB – circa 950€ – 7499 yuan

