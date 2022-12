Red Magic 8 Pro con Snapdragon 8 Gen 2 svelato dal TENAA: ecco le specifiche

Con l'annuncio dell'ultimo chipset di punta di Qualcomm, il brand cinese non ha perso tempo ed ha rivelato che il prossimo Red Magic 8 Pro sarà il primo smartphone da gaming equipaggiato con lo Snapdragon 8 Gen 2: andiamo a scoprire quali saranno le novità della gamma tra design, specifiche tecniche, prezzo ed uscita sul mercato.

Red Magic 8 e 8 Pro: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Red Magic 7 Pro

Probabilmente, come per le generazioni 7 e 7S avremo due modelli: Red Magic 8 ed il fratello maggiore 8 Pro, di cui il secondo già confermato dalla compagnia cinese. Quest'ultimo è apparso anche nel database del TENAA, con la sigla NX729J ed una valanga di dettagli.

Il design è ancora inedito: non sappiamo come sarà fatto il nuovo top di gamma da gaming ma è probabile che avremo ancora una volta un look futuristico ed aggressivo insieme ad un ampio display con fotocamera integrata (quindi senza foro o notch).

Stando al TENAA avremo un pannello OLED da 6.8″ con risoluzione Full HD+ (2480 x 1116 pixel) ma per il momento non ci sono dettagli sul refresh rate. Probabilmente sarà ancora una volta a 120 Hz ma si tratta di un'ipotesi. Le misure sono di 163,98 x 76,35 x 8,9 mm per un peso di circa 228 grammi.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Le specifiche tecniche di Red Magic 8 Pro si basano sullo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, come svelato dalla stessa azienda. Aspettiamoci fino a 16 GB di RAM LPDDR5 e fino a 1 TB di storage (UFS 4.0). Ovviamente non mancherà un sistema di raffrenamento al liquido avanzato, con il supporto di una ventola (ormai marchio di fabbrica della serie). Probabilmente anche il modello base Red Magic 8 avrà lo stesso chipset, come da tradizione.

Il TENAA riporta di batterie da 5.000 mAh e 6.000 mAh mentre l'ente 3C ha certificato l'esistenza di un caricatore da 165W e si spera che la ricarica possa arrivare a tanto (contro i 135W del predecessore, che sono scesi a 65W nel modello Global).

Lato software ci aspettiamo Android 13, ma per ora non ci sono dettagli precisi. Il comparto fotografico prevede – il base a quanto visto nel TENAA – una tripla camera da 50 + 8 + 2 MP, con un modulo selfie da 16 MP.

Red Magic 8 Pro – Scheda tecnica (presunta)

Dimensioni di 163,98 x 76,35 x 8,9 mm per 228 grammi di peso

Display OLED da 6,8″ Full HD+ (2480 x 1116 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 300 Hz, protezione Gorilla Glass

da (2480 x 1116 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 300 Hz, protezione Gorilla Glass SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

lettore d'impronte digitali sotto lo schermo + Face Unlock

CPU octa-core (1 x 3,2 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A715/A710 + 3 x 2,0 GHz A510)

GPU Adreno

8/12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256/512 GB e 1 TB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.000/6.000 mAh con ricarica rapida da 165W

con ricarica rapida da supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Type-C

tripla fotocamera da 50+8+2 MP f/???-2.2-2.4 con grandangolare a 120° e macro

f/???-2.2-2.4 con grandangolare a 120° e macro selfie camera da 162 MP f/??? sotto lo schermo ( Under Screen Camera )

f/??? sotto lo schermo ( ) speaker stereo

sistema operativo Android 13 con Red Magic OS

Red Magic 8 e 8 Pro – Prezzo e uscita

Come anticipato dalla stessa casa cinese, Red Magic 8 Pro sarà il primo top di gamma da gaming con Snapdragon 8 Gen 2: il lancio dovrebbe essere previsto entro fine dicembre o l'inizio di gennaio. Per ora non ci sono dettagli sul prezzo di vendita della gamma: i precedenti 7 e 7 Pro partono da circa 531€ al cambio (3.899 yuan), quindi è lecito immaginare una cifra leggermente superiore.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il