Dove comprare Red Magic 8 Pro e Pro+: i primi gaming phone con Snapdragon 8 Gen 2

Con l'annuncio del nuovissimo chipset di punta di Qualcomm era solo questione di tempo prima di vedere un gaming phone equipaggiato con questa soluzione top. Ora gli appassionati sono stati accontentanti, ancora una volta con un dispositivo dal look accattivante ed aggressivo. Pronti a scoprire gli ultimi top di gamma da gaming di Nubia? Allora andiamo a scoprire dove comprare Red Magic 8 Pro e 8 Pro+, già disponibili all'acquisto anche per noi occidentali (ad una manciata di giorni dall'uscita in Cina).

Red Magic 8 Pro e 8 Pro+: ecco dove comprare i primi top da gaming con Snapdragon 8 Gen 2

Red Magic 8 Pro ed il suo fratello maggiore Pro+ condividono le medesime specifiche e lo stesso design; quello che cambia sono batteria e ricarica (5.000 mAh e 165W per il modello superiore). Inoltre questo offre anche tagli di memoria maggiorati ed una versione con scocca semi-trasparente.

Il resto delle caratteristiche vede uno schermo AMOLED da 6.8″ Full HD+ a 120 Hz, una fotocamera sotto il display, il già citato Snapdragon 8 Gen 2 ed una tripla camera da 50 + 8 + 2 MP.

Volete saperne di più sul top di gamma da gaming? Allora eccovi il nostro approfondimento; se invece siete interessati a mettere le mani sul nuovo dispositivo, ecco dove comprare Red Magic 8 Pro (anche in versione Pro+)!

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato.

Gli smartphone sono spediti dalla Cina con VAT Tax inclusa e spese di spedizione specificate per ogni modello. Lato software parliamo di terminali CHINA, con ROM multilingue (lo store riporta la presenza di Cinese, Inglese ma anche dell'Italiano); il Play Store viene già preinstallato. Il prezzo per ogni dispositivo fa riferimento al taglio di memoria indicato: la cifra varia in base alla configurazione.

Bande supportate: 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A/B66 5G: NR: NSA: n41/n78/n77/n38, SA: n41/n78/n1/n77(3600M-4100M)/n28A/n3/n7/n8/n20/n5.



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al nuovo flagship di Red Magic.

