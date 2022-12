OnePlus Flip: la concorrenza per Samsung sta per aumentare

È da tempo che si vocifera di come anche OnePlus stia preparando il suo ingresso nel mondo degli smartphone pieghevoli, in un settore dove sempre più aziende ne fanno parte. Tutto è partito principalmente con Samsung e Huawei, a cui si sono progressivamente aggiunte le varie Xiaomi, Honor, vivo ma soprattutto OPPO. Di tutti i brand cinesi, infatti, quest'ultimo è quello che ha fatto i maggiori passi in avanti, non tanto in termini di quote di mercato quanto di impatto mediatico, essendo uno dei pochi che si sta preparando a portare i suoi pieghevoli anche in occidente.

Dopo il successo di OPPO, anche OnePlus vuole lanciare il suo flip phone

Se consideriamo che OnePlus è a tutti gli effetti un sub-brand OPPO, e che le due aziende collaborano a stretto contatto, è evidente che i progressi in termini di foldable da parte di OPPO si rifletteranno anche in casa OnePlus. E secondo il noto leaker Yogesh Brar, all'orizzonte si intravedrebbe quello che per il momento viene chiamato OnePlus Flip, cioè il primo flip phone della compagnia fondata da Pete Lau. Se finora si era parlato di questo pieghevole come di un modello “classico”, in stile Samsung Galaxy Z Fold, la verità è che OnePlus avrebbe deciso di adottare un approccio più modesto, affidandosi al segmento dei flip phone.

There have been talks about a OnePlus Pro device, but it's not happening atleast in H1 2023



OnePlus will stick to a diversified lineup including Nord, T & R series



Given the response Oppo Find N2 Flip got, a OnePlus Flip is on the cards to go head-on flip Galaxy Z Flip 4.. — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) December 26, 2022

A dirlo sono i numeri di vendita: i pieghevoli “a conchiglia” sono quelli più apprezzati dai consumatori, non tanto perché abbiano una qualità superiore quanto per il prezzo più abbordabile, sotto la soglia critica dei 1.000€. Lo abbiamo visto con Samsung Galaxy Z Flip, con Huawei Pocket, con Moto RAZR e infine con quell'OPPO Find N2 Flip che ha riscosso tanto clamore in rete. E per un brand come OnePlus, ancora poco diffuso per poter competere a pieno con i colossi del mercato, farsi notare con un pieghevole “economico” è probabilmente la scelta migliore, vista anche la crisi che attanaglia l'economia mondiale.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il