Abbiamo una data per il primo pieghevole OnePlus

Era il 2020 quando il CEO di OnePlus affermava che non era tempo di smartphone pieghevoli. In quel periodo usciva sul mercato Galaxy Z Fold 2 e Huawei Mate XS, mentre le altre compagnie cinesi attendevano di avere prodotti più maturi da proporre al pubblico. Da allora, le varie Xiaomi, OPPO, vivo e Honor hanno lanciato sul mercato le rispettive proposte. Dei brand cinesi (tolto Huawei per evidenti motivi), Xiaomi è l'unica ad aver già realizzato due modelli, ma è soltanto questione di tempo prima che anche OPPO faccia lo stesso.

Aggiornamento 09/12: un leaker rivela il periodo di lancio del primo pieghevole OnePlus. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

OnePlus e OPPO si preparano ad ampliare il mercato degli smartphone pieghevoli

E se si parla di OPPO e OnePlus, negli scorsi giorni è stato proprio il CEO Pete Lau a tornare sull'argomento degli smartphone pieghevoli. Al MWC 2022 di Barcellona è arrivata la conferma che OnePlus sta lavorando al suo primo foldable, ed è evidente che OPPO giocherà un ruolo importante in tale direzione. Da quando OnePlus e OPPO si sono fuse, le due compagnie condividono un numero sempre più crescente di tecnologie, come la fotocamera Hasselblad, ISP MariSilicon X, ricarica Super VOOC e l'Alert Slider. Sappiamo che Find N2 e N2 Flip sono i due pieghevoli che OPPO sta per lanciare, anche sul mercato Global. Due modelli che, secondo il leaker Max Jambor, potrebbero essere riproposti anche sotto il marchio OnePlus.

Both clamshell and Find N are in development by OPPO/OP — Max Jambor (@MaxJmb) August 15, 2022

Sarebbe necessario attendere il Q2 2023, ma OnePlus potrebbe stupire tutti debuttando sul mercato non con uno ma con due modelli: un pieghevole “standard” e un flip phone. Un rumor che circolava già nei mesi passati e che adesso vediamo confermato anche da Max Jambor, e se OnePlus sarà in grado di esordire con due modelli sarebbe proprio grazie alla condivisione con OPPO.

Foldable and more in H2 — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) December 8, 2022

Normalmente avremmo ipotizzato che i due pieghevoli OnePlus potessero essere il rebrand per il mercato Global di quelli OPPO per il mercato cinese. Tuttavia, pare proprio che OPPO li porterà anche in occidente, pertanto viene difficile pensare che lancino negli stessi mercati prodotti così simili (e costosi) fra loro.

