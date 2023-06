Samsung Unpacked: data ufficiale per Fold 5, Flip 5, Watch 6, Tab S9 e Buds 3

Aggiornamento 07/06: con un comunicato stampa di Samsung Australia (prontamente rimosso ma ancora accessibile tramite cache), Samsung ha annunciato il periodo d'uscita del nuovo evento Unpacked. Trovate tutte le novità e le precedenti indiscrezioni direttamente all'interno dell'articolo.

Si prospetta un'estate particolarmente rovente per Samsung, che da qualche anno a questa parte organizza in estate un secondo evento Unpacked con varie novità. A questo giro i protagonisti saranno molteplici, in primis i nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5, a cui si affiancheranno i nuovi smartwatch della serie Watch 6 ma anche i nuovi tablet della serie Tab S9 e possibile un nuovo modello di cuffie Buds 3.

Samsung Unpacked arriva prima del previsto: per la prima volta l'evento si terrà in Corea

Con un comunicato stampa, Samsung ha annunciato che l'evento Unpacked arriverà ufficialmente in madre patria per la prima volta. La conferenza di presentazione dei nuovi prodotti, infatti, si terrà nella città di Seoul, in Corea: varie fonti internazionali hanno indicato anche la data ma il comunicato (ricordiamo, rimosso e ora disponibile tramite Google Cache) fa riferimento al periodo di fine luglio. L'evento dovrebbe tenersi – quindi – il 26 o 27 luglio; aspettiamo una conferma ufficiale dato che il comunicato iniziale è stato rimosso da Samsung Australia. La location sarà quella del COEX, un centro convegni situato a Samseong-dong, nel distretto di Gangnam-gu.

“Questa location unica offre al mondo l'opportunità di vivere l'affascinante miscela tra passato, presente e futuro che definisce Seoul” ha dichiarato Samsung, che contemporaneamente ha confermato la presentazione ufficiale dei nuovi smartphone Galaxy pieghevoli.

L'anticipo della presentazione potrebbe essere dovuto alla crescente competizione nel settore. D'altronde, specialmente quando si tratta di foldable, la rivalità delle varie aziende si sta intensificando, specialmente da parte delle aziende cinesi: non soltanto Xiaomi, OPPO, vivo, Huawei, Honor e Motorola, ma anche OnePlus e Realme si apprestano a lanciare il loro primo pieghevole. E poi c'è Google, che a differenza dei brand cinesi compete direttamente con Samsung nei mercati occidentali e il cui Pixel Fold potrebbe compromettere il suo monopolio.

Tuttavia c'è anche un'altra motivazione importantissima, forse alla base del cambio di uscita rispetto al solito. Il primo trimestre di Samsung si è concluso con un colossale calo del 95% rispetto al Q1 del 2022. Le perdite sono state miliardarie e lanciare i nuovi prodotti (tra pieghevoli, tablet e indossabili) potrebbe portare dei miglioramenti per le vendite del Q3 2023 – quindi tra luglio e settembre – e il resto dell'anno.

Come già sottolineato poco sopra, oltre a Z Fold 5 e Z Flip 5 durante l'evento Samsung Unpacked ci saranno anche la gamma Galaxy Watch 6 (fra le cui novità ci saranno importanti cambiamenti per microchip, schermo e autonomia) e i nuovi tablet e potenti Galaxy Tab S9.

