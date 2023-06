Xiaomi Band 8 è un successo: vendite da record in soli 2 mesi

Non è un segreto, ormai, che uno dei prodotti più popolari di Xiaomi sia l'iconica Smart Band che nel tempo abbiamo imparato ad apprezzare anche in Italia. La nuova versione, Band 8, arrivata sul mercato cinese ad aprile testimonia la grande affezione del pubblico nei confronti di questo prodotto: sono infatti oltre un milione le unità vendute in poco meno di due mesi.

In Cina sono state vendute oltre un milione di Xiaomi Band 8 da aprile a maggio

Con un post social su Weibo, Xiaomi ha confermato le vendite record di Band 8 (qui la nostra recensione), annunciando il superamento del traguardo delle 1.1 milioni di unità spedite in tutta la Cina, guadagnando il titolo di “618 Opening Champion” per il mese di maggio. Un dato davvero formidabile, aiutato probabilmente dalla disponibilità limitata soltanto alla madre patria.

Xiaomi Band 8 è stata apprezzata in tutto il mondo e sono tantissimi gli utenti occidentali che hanno deciso di importare nel proprio paese la versione cinese, senza attendere l'arrivo della versione Global. Se anche voi volete acquistare in anticipo Xiaomi Band 8, potete seguire la nostra guida dedicata con sconti ed offerte.

La particolarità della nuova Band 8 risiede nel nuovo aggancio, che permette l'intercambiabilità di diversi accessori originali: il nuovo wearable di Xiaomi infatti può diventare in modo estremamente semplice un pendente, oppure essere collegato alla scarpa per un miglior tracciamento dell'attività sportiva.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le