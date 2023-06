CUBOT Super Brand Day: tutte le ultime novità con sconti fino all’80%!

Arrivano ghiotte novità per chi è in cerca di un nuovo smartphone, magari di un dispositivo rugged potente, resistente ed affidabile. Il meglio di CUBOT è in sconto con la promozione Super Brand Day: una miriade di occasioni su AliExpress dal 7 al 9 giugno, con un risparmio fino all'80%. In occasione dell'iniziativa, c'è anche il debutto dei modelli X70 e KingKong 9, ora disponibili all'acquisto in offerta lancio. E non è tutto perché anche il celebre P80 (uno dei preferiti dagli utenti) viene proposto con uno sconto speciale.

La nostra panoramica delle occasioni su AliExpress per l'evento CUBOT Super Brand Day non può che partire da KingKong 9, il nuovo rugged phone adatto ad ogni avventura. Si tratta di un dispositivo potente, proposto a prezzo imbattibile. KingKong 9 è equipaggiato con il chipset Helio G99, fino a 24 GB di RAM (ovviamente con Virtual RAM) e 256 GB di storage. Dotato di un ampio schermo con refresh rate a 120 Hz, è perfetto per godere al meglio dei contenuti multimediali. Ampio spazio anche all'autonomia, grazie alla colossale batteria da 10.600 mAh. Il rugged è in offerta lancio a 185€ con uno smartwatch ed un Coupon Venditore da riscattare direttamente in pagina.

Le occasioni continuano con CUBOT X70, smartphone caratterizzato da una back cover dallo stile futuristico e mosso dal SoC Helio G99, con tanta RAM, 256 GB di storage, una fotocamera da 100 MP e tanto altro. Il dispositivo è in promozione a 180€ con uno smartwatch in regalo (per i primi 100 utenti) ed utilizzando il Coupon Venditore presente nella pagina.

Tra le ultime novità del brand troviamo CUBOT P80, un budget phone dall'aspetto accattivante,uno schermo da 6,583″ ed un chipset octa-core accompagnato da 16 GB di RAM (tramite Virtual RAM). Lo smartphone viene proposto ad un prezzo super accessibile: solo 140€ grazie al codice venditore.

Volete scoprire tutte le offerte dedicate all'evento Super Brand Day di CUBOT? Allora date un'occhiata alla pagina principale della promo su AliExpress e non perdete nessuna occasione: l'iniziativa durerà fino al 9 giugno, quindi affrettatevi per mettere le mani sul meglio del brand asiatico a prezzi top.

