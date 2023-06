OnePlus Fold sarà presentato in estate: ecco quando

Aggiornamento 07/06: arrivano nuove conferme sull'uscita del pieghevole OnePlus Fold (o V Fold), insieme ai mercati in cui verrà commercializzato. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Era il 2020 quando il CEO di OnePlus affermava che non era ancora tempo di smartphone pieghevoli. In quel periodo uscivano sul mercato Samsung Galaxy Z Fold 2 e Huawei Mate XS, mentre le altre compagnie attendevano di avere prodotti più maturi da proporre al pubblico e che i prezzi si abbassassero. Da allora, le varie Xiaomi, OPPO, vivo e Honor hanno introdotto sul mercato le rispettive proposte, e anche la casa di Pete Lau sta per aggiungersi alla lista con OnePlus Fold (o V Fold).

OnePlus si prepara ad ampliare il mercato degli smartphone pieghevoli con V Fold: ecco quando

Dopo aver confermato ufficialmente che il foldable sarà presentato nel corso del Q3 2023, il leaker Max Jambor afferma che il debutto avverrà durante il mese di agosto, quindi a ridosso dei prossimi Fold 5 e Flip 5 di Samsung. Le “conferme” continuano con nuovi leak, che si fanno più precisi: OnePlus Fold (o V Fold) dovrebbe essere lanciato nella prima metà di agosto.

L'evento di lancio – sempre secondo le ultime indiscrezioni – si terrà a New York; il dispositivo sarà lanciato a livello Global e i mercati certi dovrebbero essere USA e India. Non viene fatta menzione dell'Europa, quindi restiamo in attesa di ulteriori dettagli.

Cosa aspettarsi da OnePlus Fold

Quasi sicuramente OPPO giocherà un ruolo importante: da quando si sono fuse, condividono un numero crescente di tecnologie come fotocamere Hasselblad, ISP MariSilicon X e ricarica Super VOOC. E così come OPPO e i suoi più recenti Find N2 ed N2 Flip, si vocifera che anche di pieghevoli OnePlus ce ne saranno due, come fra l'altro confermato dai brevetti di OnePlus V Fold e V Flip.

OnePlus potrebbe così stupire tutti debuttando non con uno bensì con due modelli: un pieghevole “standard” e un flip phone. Un rumor che circolava già da tempo e che è stato confermato anche da Max Jambor, ma bisogna capire quale sarà la strategia di commercializzazione da parte delle aziende coinvolte. Inizialmente si era pensato ad un rebrand di OPPO Find N2 (dato che il dispostivo è ufficialmente venduto solo in Cina), indirizzato al mercato Global.

Tuttavia le ultime novità guardano al prossimo OPPO Find N3: il futuro pieghevole del brand e OnePlus Fold potrebbero avere molto in comune.

