Xiaomi Band 8 ufficiale: l’indossabile più amato ora è anche il più stiloso

Il mega evento di aprile ha portato con sé tante novità per i Mi Fan. Abbiamo assistito al lancio di Xiaomi 13 Ultra e la compagnia di Lei Jun ha anche dato il benvenuto ad una nuova gamma di tablet. Tuttavia durante la presentazione è stato lanciato anche uno degli accessori più attesi: Xiaomi Smart Band 8 è ufficiale e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i dettagli su design, specifiche, funzionalità, prezzo e uscita sul mercato.

Xiaomi Smart Band 8 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo wearable

Design e display

Il design della nuova Xiaomi Smart Band 8 non cambia rispetto alle scorse generazioni: ritroviamo l'iconico corpo a capsula che ha reso celebre il dispositivo, ma con una novità. Stavolta a cambiare è l'aggancio del cinturino; il corpo non va più inserito all'interno dei vari cinturini, ma questi si agganciano tramite un sistema presente alle estremità dell'accessorio.

Oltre al classico cinturino in silicone sono presenti anche delle versioni premium con aggancio metallico e materiali più pregiati (come pelle e tessuto o anche uno a ciondolo).

Il display dell'indossabile è un'unità AMOLED da 1,62″ con risoluzione 490 x 192 pixel, densità di 326 PPI, luminosità fino a 600 nit e il supporto all'Always-On. Rispetto alla Band 7 troviamo lo stesso schermo ma con luminosità di picco più alta e – finalmente – il sensore di luce ambientale (per regolare il livello di luminosità dello schermo in modo automatico). Inoltre il frame centrale è realizzato in metallo.

Ovviamente non mancano oltre 200 quadranti, in modo da poter personalizzare il dispositivo a proprio piacimento. Sono presenti anche alcuni quadranti interattivi, con dei giochini che funzionano con il tocco. Il corpo è resistente all'acqua fino a 5 ATM, caratteristica che lo rende adatto per l'uso durante il nuoto.

Le dimensioni sono di 48 x 22,5 x 10,99 mm per un peso di soli 27 grammi.

Specifiche e funzioni

Come ogni wearable che si rispetti, anche Xiaomi Smart Band 8 è ricca di funzionalità dedicate alla salute e al fitness. Presente il monitoraggio continuo dell'attività cardiaca e dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), insieme al controllo del sonno, all'analisi dell'allenamento VO2 Max e oltre 150 modalità sportive.

Tra le novità per gli utenti più attivi, troviamo il supporto alla boxe ed una particolare funzione dedicata al running (e non solo). Tramite un apposito cinturino, la smart band può essere agganciata alle scarpe: la modalità Bean fornisce fino a 13 tipi di dati (come la frequenza e la lunghezza del passo, la forza di impatto al suolo e così via). Ciò consente di tracciare gli allenamenti con maggiore precisione.

Ancora una volta manca il GPS (probabilmente sarà esclusiva di un futuro modello Pro) ma abbiamo l'NFC per i pagamenti e l'assistente vocale XiaoAI. In termini di autonomia si parla di una durata di 16 giorni mentre la batteria è un'unita da 190 mAh (ricaricabile tramite PIN magnetici); con l'AOD attivo l'autonomia scende a circa 6 giorni. Ovviamente non manca il Bluetooth 5.2 BLE per la connettività.

Xiaomi Smart Band 8 ufficiale – Prezzo e disponibilità

La nuova Xiaomi Smart Band 8 ha debuttato in Cina durante il mega evento del 18 aprile (insieme al modello top 13 Ultra e alla serie Pad 6), al prezzo di circa 31€ al cambio attuale, ossia 239 yuan. È presente poi anche la versione con NFC: in questo caso il prezzo sale a 279 yuan, ovvero intorno ai 37€ al cambio.

Al momento non ci sono dettagli sull'uscita Global ma non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo con tutte le novità. Nel frattempo se siete interessati subito all'acquisto, date un'occhiata su AliExpress.

