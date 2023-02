Xiaomi 13 Ultra: scheda tecnica, prezzo e data d’uscita

Dopo una generazione in standby, il top di gamma “ultra” sta per tornare con il lancio del prossimo Xiaomi 13 Ultra. Lo scorso Xiaomi 12S Ultra fece venire l'acquolina in bocca agli amanti dell'hardware, grazie al suo comparto fotografico di altissimo livello. Ma se lo scorso capitolo rimase un'esclusiva della Cina, Lei Jun ha confermato che il modello successivo verrà invece portato anche sui mercati Global. Vediamo quindi quali saranno le sue novità, fra scheda tecnica, prezzo e data d'uscita.

Xiaomi 13 Ultra: cosa aspettarsi dal prossimo top di gamma

Design e display

Xiaomi 12S Ultra

Non abbiamo ancora immagini su Xiaomi 13 Ultra, perciò non è dato sapere quale design sarà adottato dalla compagnia. Strutturalmente parlando ci aspettiamo il mantenimento della certificazione IP68 e un possibile upgrade al più recente Gorilla Glass Victus 2, mentre latitano informazioni sullo schermo. Ricordiamo che 12S Ultra è dotato di un pannello LTPO2 10-bit da 6,73″ QHD+ (3.200 x 1.440 pixel) in 20:9 con densità di 522 PPI, refresh rate adattivo fino a 120 Hz e supporto Dolby Vision e HDR10+.

Specifiche tecniche

Una delle novità principali di Xiaomi 13 Ultra dovrebbe essere l'utilizzo dell'ultimo Snapdragon 8 Gen 2 di casa Qualcomm. Realizzato a 4 nm, introduce una rinnovata CPU octa-core Kryo fino a 3,2 GHz Cortex-X3, GPU Adreno 740 e memorie fino a 16/512 GB. Non conosciamo ancora la batteria, che potrebbe aggirarsi attorno ai 4.800 mAh di 12S Ultra, con una ricarica rapida aumentata da 67 a 90W, con anche ricarica wireless a 50W e inversa a 10W. Per la connettività, ipotizziamo il supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC e GPS a doppia frequenza.

Fotocamera

Come per 12S Ultra, il pezzo forte di Xiaomi 13 Ultra sarà la sua fotocamera, che dovrebbe comporsi da un poker di moduli da 50+50+50+50 MP. Il sensore principale dovrebbe rimanere invariato, cioè il Sony IMX989 1.0″-type che dovrebbe però essere migliorato con nuove tecnologie. Per esempio l'utilizzo di nuove lenti Leica 2G+6P in vetro e plastica (anziché solo plastica) e per la prima volta l'aggiunta dell'apertura variabile, integrando quindi un diaframma regolabile per scatti più ottimizzati in ogni condizione.

Si vocifera anche della stabilizzazione Gimbal, sistema basculante che permetterebbe al sensore di oscillare a 360° e stabilizzare in maniera più efficace. Per quanto riguarda i sensori aggiuntivi, tutti e tre utilizzerebbero l'inedito Sony IMX858, utilizzato per l'ultra-grandangolare e i due teleobiettivi 3x/5x.

Prezzo e data d'uscita

Si vociferava che Xiaomi 13 Ultra potesse debuttare al MWC 2023 assieme al lancio Global di Xiaomi 13 e 13 Pro, ma sembra invece che il periodo più papabile sia quello di aprile 2023. Per il prezzo, si vocifera un costo di partenza simile ai 5.999 yuan di 12S Ultra, pari a circa 815€.

