Xiaomi 13 Ultra: display da record, ma non è di Samsung

Poco più di 24 ore ci separano dalla presentazione di Xiaomi 13 Ultra, uno degli smartphone più attesi di tutto l'anno, forte di una scheda tecnica da primo della classe. Anche e soprattutto nel display, che i teaser ufficiali ci dicono avrà caratteristiche mai viste prima su uno smartphone di qualsiasi brand in circolazione.

Ecco come sarà lo schermo di Xiaomi 13 Ultra, questa volta non prodotto da Samsung

Se OPPO Find X6 Pro ha stabilito un record in fatto di luminosità, toccando un picco di ben 2.500 nits, Xiaomi 13 Ultra farà di meglio arrivando a 2.600 nits; per avere un paragone, la serie iPhone 14 Pro arriva a 2.000 nits, mentre S23 Ultra a “soli” 1.750 nits. Ma va sempre ricordato che questo grado di luminosità non si manifesta sull'intero pannello e non in ogni condizione, ma si misura su pochi pixel e solamente durante la visualizzazione di contenuti HDR.

A parte questo dettaglio, i teaser specificano che sarà un pannello 2K LTPO (dovrebbe essere da 6,7″), quindi in grado di variare dinamicamente il refresh rate, che dovrebbe arrivare a 120 Hz. Ma al contrario di molti top di gamma, Xiaomi compresi, non è stato adoperato un pannello E6 di Samsung bensì uno C7 di TCL Huaxing (anche conosciuta come TCL CSOT aka China Star Optoelectronics), la stessa produttrice di schermi su modelli come Xiaomi MIX 4. Questo schermo vanterà una migliorata qualità ed efficienza in termini di luminosità e angoli di visualizzazione e minori consumi energetici.

Sappiamo già come sarà fatto Xiaomi 13 Ultra, le capacità avanzate della sua fotocamera con tanto di kit fotografico e il fatto che sarà lanciato anche Global.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il