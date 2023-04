Xiaomi 13 Ultra avrà un kit per trasformarsi in una fotocamera

Vi ricordate quel prototipo di Xiaomi 12S Ultra a cui era possibile attaccare lenti fotografiche professionali, o la sua edizione speciale a cui era possibile attaccare filtri aggiuntivi? Ecco, se quelli erano prodotti altamente esclusivi e su cui quasi nessuno ha potuto mettere mano, le cose stanno per cambiare con Xiaomi 13 Ultra. Perché nell'ultimo teaser ufficiale pubblicato da Xiaomi scopriamo l'esistenza di un vero e proprio kit fotografico per rendere il prossimo flagship sempre più vicino al mondo delle fotocamere professionali.

Xiaomi 13 Ultra avrà un kit fotografico per fondere il mondo degli smartphone con quello delle fotocamere

Nel teaser, Xiaomi 13 Ultra sembra una macchina fotografica, con tanto di di un'impugnatura per mantenerlo più saldamente mentre si fotografa o si registrano video, e non manca il sempre utile tasto fisico di scatto con anche una levetta per lo zoom; chissà se avrà la doppia corsa per mettere a fuoco e poi scattare. Non è la prima volta che vediamo un accessorio del genere (vi ricordate i Moto Mods di Motorola?), ma la vera novità è furbamente nascosta nel teaser. Tuttavia,, basta un piccolo intervento su Photoshop per schiarire le ombre per rivelarla.

Oltre a mostrare una texture in simil-pelle tipica di alcune fotocamere, schiarendo l'immagine si scopre la presenza dell'adattatore per filtri 67 mm. Anche se non sarà possibile attaccare lenti dedicate come col succitato prototipo di 12S Ultra, un adattatore del genere significa poter utilizzare filtri fotografici come polarizzatori, per eliminare riflessi, e e filtri ND, per alzare i tempi esposizione e ottenere effetti di movimento artistici. E vista la collaborazione con Leica, è altamente probabile che sarà possibile utilizzare i suoi filtri con lo smartphone Xiaomi; resta da capire se questo kit li comprenderà in bundle.

A parte ciò, la realtà è che Xiaomi 13 Ultra si prepara a essere il camera phone più interessante del 2023, grazie a tutta una serie di novità hardware che gli permetteranno di catturare scatti impressionanti.

