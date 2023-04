Xiaomi 13 Ultra paparazzato: com’è fatto il nuovo top di gamma

Aggiornamento 13/04: abbiamo le prime foto dal vivo di Xiaomi 13 Ultra, le trovate nell'articolo.

Il mese di aprile vedrà il debutto di uno degli smartphone più potenti ed interessanti dell'anno, ossia il “vero” top di gamma della serie 13 di Xiaomi. Il lancio di Xiaomi 13 Ultra avverrà fra pochi giorni e ora abbiamo anche un assaggio di quello che ci aspetta in termini di design: OnLeaks ha pubblicato i render “ufficiosi” del flagship, il quale arriverà con uno stile molto diverso dal resto della famiglia, confermato dalle foto dal vivo.

Xiaomi 13 Ultra fra immagini e foto: svelato il design del nuovo flagship

In realtà il look di Xiaomi 13 Ultra è stato già anticipato da varie immagini leak, trapelate nel corso dei mesi passati. Presunti scatti rubati, foto della cover protettiva, bozzetti: tanti indizi ed una certezza sempre più pressante, ossia un enorme modulo fotografico circolare. Il design del nuovo modello ricalca quello del precedente 12S Ultra, ma a differenza di quest'ultimo arriverà anche in versione Global. Non è dato sapere se riguarderà solo la colorazione Nera, ma la scocca presenta una texture in plastica ruvida in stile fotocamera, proprio come il suo predecessore.

Ci sono anche dei cambiamenti nei dettagli dello stile: il modulo fotografico appare rialzato rispetto al resto della scocca, con un effetto finale meno ingombrante. Stando a quanto riportato da OnLeaks, Xiaomi 13 Ultra avrà un corpo da 163,18 × 74,64 × 9,57 mm, mentre il punto della fotocamera raggiungerà uno spessore di circa 15,61 mm. Lungo il bordo destro troviamo il pulsante di accensione e il bilanciere del volume mentre lungo quello inferiore abbiamo la porta USB Type-C per ricarica e trasferimento dati, lo slot SIM e lo speaker; il bordo superiore ospita i microfoni ed un sensore a infrarossi.

La parte frontale di Xiaomi 13 Ultra è caratterizzata da un ampio schermo con i bordi curvi e un pannello punch-hole centrale per ospitare la selfie camera. Come al solito le immagini render di OnLeaks appaiono molto precise, anche perché ritroviamo questi elementi confermati anche nelle foto dal vivo dello smartphone.

Nel frattempo, se volete saperne di più su Xiaomi 13 Ultra, eccovi il nostro approfondimento (con tutti i leak e le conferme viste finora).

