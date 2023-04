Xiaomi 13 Ultra ha una data ufficiale, ma noi dovremo attendere di più

Aggiornamento 06/04: è stato confermato il periodo di presentazione di Xiaomi 13 Ultra, lo trovate nell'articolo.

Nonostante il lancio di due top di gamma di tutto rispetto come 13 e 13 Pro, Xiaomi non ha ancora finito. La compagnia cinese lancerà anche il potente Xiaomi 13 Ultra, dispositivo che alzerà ulteriormente il tiro: facciamo il punto della situazione e andiamo a conoscere tutti i dettagli sulla presunta data di presentazione.

Quando esce Xiaomi 13 Ultra: cosa sappiamo sulla data di presentazione del prossimo flagship

Marking another milestone for the strategic cooperation between Xiaomi and @leica_camera, and the mobile photography world.



Debuting this April, #Xiaomi13Ultra will be available in global markets in the coming months. https://t.co/ljTyEmFbGK — Xiaomi (@Xiaomi) April 6, 2023

Dopo mesi di voci di corridoio, Xiaomi ha finalmente confermato che Xiaomi 13 Ultra sarà ufficialmente presentato durante il mese di aprile. L'annuncio è arrivato in parallelo a quello di Leica, confermando quindi il proseguo della partnership con il prossimo camera phone cinese. Non abbiamo ancora la data esatta, ma un poster trapelato in precedenza indica il 17 aprile come il giorno X; una cosa è certa, il top di gamma arriverà anche in versione Global, ma come afferma la stessa Xiaomi “sarà disponibile nei mesi a venire” facendo intuire che il lancio Global avverrà in ritardo.

Cosa aspettarsi dal prossimo Xiaomi 13 Ultra

Per quanto riguarda design e specifiche di Xiaomi 13 Ultra, al momento ci sono solo leak. Il dispositivo dovrebbe ricalcare lo stile del precedente 12S Ultra, con un enorme modulo fotografico circolare (ecco alcune immagini trapelate in rete). Il comparto tecnico farebbe affidamento sullo Snapdragon 8 Gen 2 e ovviamente non dovrebbe mancare una ricarica di tutto rispetto (90W, wireless da 50W) ed una fotocamera stellare, forse da 50 + 50 + 50 + 50 MP. Volete saperne di più sul prossimo flagship di Xiaomi? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento!

